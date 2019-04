TRAGEDIE în Cluj. O englezoaică de 24 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul la concursul Hunt The Wolf 2019. Competiția a fost oprită

O tânără în vârstă de 24 de ani, din Marea Britanie, a decedat după ce s-a răsturnat cu ATV-ul în zona comunei clujene Mărgău, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.



"La data de 11 aprilie, în jurul orei 14,40, am fost sesizaţi că o tânără care participa la un concurs de ATV-uri pe raza comunei Mărgău, s-a accidentat după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Conform primelor verificări, s-a stabilit că tânăra, în vârstă de 24 de ani, cetăţean britanic, fiind în timpul unui concurs cu ATV-uri, ar fi frânat brusc pe o pantă şi s-a răsturnat, fiindu-i cauzate leziuni la nivelul toracelui. Tânăra a fost transportată cu elicopterul la unitatea medicală din Târgu Mureş, pentru îngrijiri de specialitate. Ulterior, a fost declarat decesul tinerei", au precizat reprezentanţii IPJ Cluj pentru Agerpres.



În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.

"Pur şi simplu a fost strivită de ATV", a declarat pentru Observator Ionuț Georgescu, un vâlcean care a particopat în anii trecuți la acest concurs.

Anul acesta, însă, nu a putut participa având mâna în ghips.

Ionuţ Georgescu susţine că tragedia s-a produs din cauza organizarii slabe. Şi ţine să precizeze că aceasta este opinia lui, nu a echipei din Vâlcea sau a participanţilor la concurs.

"An şi an la rând, aceeaşi proasta organizare a competiţiei! A fost o pantă grea, la categoria crossover. Acea fată a coborat panta înclinată aproape 75 grade... ATV-ul s-a răsturnat, ea a fost aruncată pe pantă în jos, iar ATV-ul a căzut peste ea. Pur şi simplu, a fost strivită de ATV.

În mod normal, la o pantă aşa de periculoasă, trebuie să stea cineva din staff acolo sau măcar o ambulanţă să fie în zonă, mai aproape. Nu era nimeni acolo!

Eu am plecat de la baza de la finish normal, unde a fost si locatia parcarea de ATV-uri. Am vazut cum toata lumea a fugit din parcare inclusiv ambulanta, care era la baza. Am facut pana acolo aproximativ 15 minute. Am ajuns la aceea panta numita "Killer", unde am vazut aceea fata intinsa, iar ATV-ul undeva jos, se vede si in poze. Anul trecut, alte persoane au fost luate de elicopter si duse de urgenta la Bucuresti sau la diferite spitale din tara. Din cate am auzit, este prima persoana care moare la acest concurs, editia 2019", ne-a declarat vâlceanul.

Potrivit lui Ionuț Georgescu, şi anul trecut mai multe persoane au fost luate cu elicopterul şi duse de urgenţă la spital. Ieri, în timpul competiţiei, un alt ATV a luat foc.

"Eu am fost spectator la acest concurs, nu am concurat pe ATV si nici nu o sa mai conduc asa ceva in viata mea! Dar, am avut din familie persoane care au concurat. Nu este corect, ca la o panta de genul sa nu stea nimeni din staff sau ambulanta PANA TRECE ULTIMUL CONCURENT plecat de la start.

Este adevarat ca au venit ulterior, dupa incident... dar din pacate prea tarziu. Am ajuns la fata locului in spatele ambulantei. Au fost incidente si cu autoturismele din trafic, deoarece nu a fost un concurs cu circuit inchis, a venit si Politia. Normal era ca la orice iesire din camp pe o strada principala unde existau masini si camione cu lemne sa fie cineva din staff sa anunte! Distanta de la baza la aceea panta este de aproximativ 12-15 km... prin curbe si dealuri.

Nu este corect pentru aceea fata... si nici pentru familia ei. Sper ca cineva sa faca dreptate in acest incident neplacut...Aceea panta numita KILLER HILL este renumita la acest concurs! Si anul trecut persoane au fost luate cu elicopterul si duse de urgenta la spital", a mai dezvăluit Ionuț Georgescu.

Facebook Katie Amelia Hodgson

Fata care a murit strivită de ATV se numeşte Katie Amelia Hodgson şi este din Marea Britanie.

Iniţial, Tânăra de 24 de ani a fost luată cu ambulanţa, apoi dusă cu elicopterul la spital. Din păcate, Katie nu a mai putut fi salvată.

În urma tragediei, concursul Hunt The Wolf 2019 a fost oprit. Probele care ar fi trebuit să se desfăşoare azi şi mâine au fost anulate.