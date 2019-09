Transportatorii anunţă proteste în Capitală la jumătatea lunii octombrie

Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) se pregăteşte să organizeze, la jumătatea lunii octombrie, un nou protest în Piaţa Victoriei din Capitală, cu participarea transportatorilor din toată ţara.



Transportatorii sunt nemulţumiţi de intenţia Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) de a modifica legea RCA.



"În fundamentare, ASF consideră că modificările aduse legislaţiei, la numai doi ani de la aplicare, vor avea zero impact social, respectiv că nu vor afecta financiar microîntreprinderile şi nici mediul de afaceri, în timp ce o mare parte din asigurători pregătesc piaţa pentru majorări artificiale ale primelor RCA, bazându-se, în mod evident, pe sprijinul venit din partea Comisiei Europene ce tratează în continuare România doar ca o piaţă de desfacere în care marile corporaţii să facă profituri uriaşe", se arată într-un comunicat FORT remis miercuri AGERPRES.



Documentul aminteşte, totodată, că, după ultimele proteste organizate de FORT faţă de tarifele RCA, ASF a avut o contribuţie esenţială la menţinerea echilibrului în piaţă, prin aplicarea noilor prevederi ale Legii 132, odată cu apariţia acesteia în 2017, iar tariful de referinţă a contribuit esenţial la acest echilibru.



"Sectorul Asigurare-Reasigurare din ASF a solicitat finanţare de la Comisia Europeană pentru două proiecte de consultanţă (mediatizate în mass media), finanţare în valoare de peste trei sute de mii de euro, acordată de către autoritatea europeană de profil - EIOPA, având ca scop: implementarea în România a celor mai bune practici de supraveghere la nivel european în contextul sistemului de supraveghere Solvabilitate 2, dar şi a conceptului de 'business conduct' şi 'consumer protection'. Consultanţa pentru direcţia de supraveghere a fost finalizată în anul 2018 fără a fi implementat însă nimic timp de un an de zile (există recomandări şi proceduri de lucru, ce însumează aproximativ o mie de pagini) în timp ce consultanţa pentru Direcţia de Supraveghere a Regulilor de Conduită este în curs (direcţie înfiinţată în anul 2018 cu scopul precis de a urmări comportamentul asigurătorilor în relaţiile cu clienţii, eventuale clauze abuzive in contracte, etc.). Anumite personaje din conducerea ASF doresc însă să desfiinţeze această direcţie, în mod contrar recomandărilor ce rezultă din procesul de consultanţă", precizează FORT.



Organizaţia acuză şi faptul că ASF nu a luat nici o măsură împotriva administratorilor societăţilor care, la finele anului 2018, alături de UNSAR, au fost sancţionate de Consiliul Concurenţei cu amenzi totale în valoare de aproximativ 53 milioane euro pentru încălcarea reglementărilor naţionale şi europene din domeniul concurenţei prin coordonarea comportamentelor pe piaţă în vederea majorării tarifelor la asigurările obligatorii de răspundere civilă (RCA).



"În raport cu toate aceste probleme şi împotriva modificărilor legislative astfel justificate, în condiţiile în care ASF demonstrează că se află din nou pe direcţia greşită, FORT se pregăteşte să organizeze la jumătatea lunii octombrie în Piaţa Victoriei un nou protest cu participarea transportatorilor din toată ţara", se mai arată în comunicatul citat. AGERPRES