Trei migranţi din ţări arabe, descoperiţi ascunşi sub un autocar intrat pe la Vama Veche

Efective ale Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) şi Inspectoratului Poliţiei Judeţene (IPJ) au colaborat, luni după-amiază, pentru capturarea a trei migranţi proveniţi din ţări arabe ce intraseră clandestin în România pe la Vama Veche, ascunşi sub un autocar, informează Garda de Coastă.



Conform sursei citate, în urma verificării unui autocar oprit în trafic, între localităţile Tuzla şi Eforie Sud, o echipă alcătuită din poliţişti ai Gărzii de Coastă, jandarmi şi poliţişti judiciari, au fost descoperite ascunse, sub mijlocul de transport, trei persoane de sex masculin de etnie arabă, ce călătoriseră clandestin din Turcia până în România.



"În cadrul verificărilor, s-a stabilit că cei trei sunt cetăţeni din Algeria, Palestina şi Maroc, cu vârste cuprinse între 21 şi 26 de ani, ei declarând că s-au ascuns sub autocar într-o parcare din Istanbul, cu intenţia de a ajunge clandestin în state din Vestul Europei", se arată în comunicatul Gărzii de Coastă.



Totodată, şoferul autocarului a declarat că nu avea cunoştinţă despre existenţa celor trei bărbaţi ascunşi sub mijlocul de transport pe care îl conducea.



Garda de Coastă, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Judecătoriei Mangalia, efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat şi au fost întreprinse demersuri pentru punerea în aplicare a acordului de readmisie româno-bulgar, cei trei cetăţeni fiind predaţi autorităţilor bulgare, pentru continuarea cercetărilor şi luarea măsurilor legale.

AGERPRES