Trei noi decese provocate de Covid-19, vineri dimineața. Bilanțul total al morților urcă la 891

Captura Antena 3

Alte trei decese din cauza infecției cu noul coronavirus au fost raportate, vineri dimineața, de Grupul de Comunicare Strategică (GCS). Bilanțul total al victimelor COVID-19 urcă, astfel, la 891 de morți.

Deces 889

Bărbat, 76 ani, județ Neamț.



Data confirmării: 24.04.2020.

Dată deces: 06.05.2020.

Comorbidități: Multiple afectiuni cardiovasculare și pulmonare cronice.

Deces 890

Femeie, 80 ani, județ Cluj.

Data confirmarii: 07.05.2020.

Data deces: 07.05.2020.

Comorbidități: Hepatomegalie, leucocitoza, Pneumonie, Diabet zaharat, HTA, boala Parkinson.

Deces 891

Femeie, 79 ani, judet Iasi

Data confirmarii: 29.04.2020

Data deces: 07.05.2020

Andy Serkis To Read Entire 'The Hobbit' For Charities

Comorbiditati: HTA, insuficienta cardiaca NYHA III, angina pectorala, sechele post AVC