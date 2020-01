Turcan, despre majorarea pensiilor: Avem o lege, facem toate eforturile să o respectăm

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, joi, că Guvernul Orban respectă legile în vigoare, nu a discutat modificarea acestora şi face toate eforturile să le respecte.



"Avem nişte legi în vigoare, nu am discutat modificarea legilor, există în buget bani pentru majorările de pensii, aşadar orice alt subiect că o certitudine este incertitudine nu îşi are locul. Avem o lege, facem toate eforturile să o respectăm", a precizat Turcan, la RFI România.



În privinţa majorării alocaţiilor pentru copii, ea a amintit că Guvernul a dat o ordonanţă de urgenţă prin care s-a amânat momentul intrării în vigoare a legii până la data de 1 august.



"Am dat o ordonanţă de urgenţă prin care am decis prorogarea momentului în care să intre în vigoare, pentru că ei (PSD - n.r.) au dat această lege în momentul în care bugetul era adoptat şi nu mai putem face rectificare bugetară în primele şase luni, suntem în calendarul acesta - prorogarea se face până la 1 august. Aşadar nu pot să discut, să infirm sau să confirm alte speculaţii, nu modificăm legea în momentul de faţă, oamenii nu au de ce să se îngrijoreze", a explicat vicepremierul.



Precizările Ralucăi Turcan au survenit unei întrebări adresate în contextul în care premierul Ludovic Orban a spus că nu este 100% sigur că pensiile vor fi mărite cu 40% de la 1 septembrie.

