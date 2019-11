Turcan: Sunt pârghii prin care, unificând mai multe instituţii, acestea să funcţioneze mai bine

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat că Guvernul are pârghii prin care, unificând mai multe instituţii ale statului, acestea să funcţioneze mai bine.



Turcan a făcut referire la înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, prin preluarea activităţilor şi atribuţiilor de la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copiilor şi Adopţie.



"Eu cred în coerenţa deciziilor între instituţiile statului şi cred că sunt pârghii prin care, unificând (...) mai multe instituţii ale statului român, acestea să funcţioneze mai bine, cu ţintă directă beneficiarii. Mandatul meu de vicepremier este şi acela de a integra anumite ministere, în scopul ca măsurile să fie coerente între instituţiile statului şi dacă o problemă legată de un minister poate să fie în conexiune directă şi cu decizii în alte ministere să reuşim să realizăm această coordonare. Până la urmă, unificarea celor două agenţii a avut şi scopul ca nou înfiinţata agenţie să fie una mai suplă şi lucrăm la acest aspect. (...) Realizând această coerenţă se realizează şi o economie de timp, se cheltuie şi mai judicios resursele şi beneficiarul este câştigat", a declarat Raluca Turcan, prezentă miercuri la conferinţa de presă organizată de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, la care au mai participat preşedintele acestei instituţii, Mădălina Turza, şi ministrul Muncii, Violeta Alexandru.



Vicepremierul a adăugat că abordarea guvernării liberale în privinţa deciziilor din Ministerul Muncii este aceea ca "tot ceea ce înseamnă măsură către persoane aflate în nevoia de asistenţă socială sau de sprijin din partea statului (...) să ajungă direct la beneficiar şi să economisim diferite circuite care îngreunau până acum deciziile".



"În privinţa protecţiei copiilor, domeniu pe care m-am aplecat cu predilecţie, cifrele sunt dezastruoase. (...) Putem constata că unul din doi copii cu vârste de sub 6 ani este în risc de sărăcie şi excluziune socială, peste 21% dintre copiii români trăiesc în deprivarea materială severă, peste 150.000 de copii merg seara la culcare flămânzi. Suntem, din nefericire, pe un loc de top în UE în ceea ce priveşte rata mortalităţii în rândul copiilor, de asemenea, rata abandonului şcolar este mult peste rata europeană, peste 52.000 de copii sunt separaţi de familiile lor şi peste 200.000 de copii au părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Acestea sunt cifre care în spate arată o suferinţă, o suferinţă severă", a adăugat vicepremierul.



Turcan a precizat că la categoriile de copii defavorizaţi menţionate se adaugă şi copiii instituţionalizaţi în centre sau în asistenţă maternală, precum şi cei care, împlinind vârsta de 18 ani, se aflau în riscul de a rămâne, în lipsa unei colaborări interinstituţionale, în afara sistemului în cazul în care se situau în categoria de persoane cu dizabilităţi.



"Aş preciza ca ţinte care mă preocupă pe mine direct din perspectiva funcţionării acestei instituţii şi a mandatului doamnei preşedinte Mădălina Turza, şi, evident, din partea doamnei ministru Violeta Alexandru, că ar trebui să avem o bună colaborare cu organizaţiile nonguvernamentale. (...) De asemenea, ar trebui, în principiu, să fie scurtată această perioadă de evaluare în vederea încadrării unei persoane în categorie de handicap, pentru că am avut nenumărate sesizări din partea unor persoane aflate în situaţii extrem de dificile, cu handicap sever, care erau pur şi simplu umilite şi târâte de la o instituţie la alta a statului român doar pentru a li se confirma o nenorocire cu care se confruntau şi, evident, sprijinul statului în loc să fie, cu adevărat, o uşurare, se transforma într-o povară", a spus Turcan.



Ea s-a referit şi la importanţa legislaţiei privind protecţia copilului şi adopţia.



"Şi aici, şi în Parlament şi cred că şi în cadrul instituţiei pe care o va conduce doamna Mădălina Turza procesul de adopţie va fi gândit, astfel încât să fie prietenos, pe de-o parte pentru copiii care merită o şansă de a intra în sânul unei familii şi, pe de altă parte, cu părinţii care îşi doresc să aibă grijă de copii. Mă preocupă foarte tare problema reducerii abandonului şcolar şi această problemă o voi privi din perspectiva mai multor ministere (...). Va urmări măsuri care pleacă de la Ministerul Educaţiei Naţionale, cum sunt programul de after school generalizat, alimentaţia sănătoasă în şcoală, consiliere şcolară, transport şcolar, până la măsuri care ţin de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, adică exact de ajutor ţintit acolo unde este nevoie pentru categorii defavorizate, inclusiv din perspectiva atragerii de fonduri europene care sunt la dispoziţie pentru România pentru persoane aflate în categorii de excluziune socială şi care nu au fost folosite până în momentul de faţă aşa cum ar trebui", a spus Turcan.



Vicepremierul a punctat că procedura apelurilor la 112 ar trebui mult simplificată, cu accent pe partea de pericol asupra copilului, menţionând că liberalii au în proiect de lege în Parlament pe acest subiect. AGERPRES