Udrea și Bica, reținute în Costa Rica. Avocatul Elenei Udrea: Va fi dusă la o instanţă; din punctul meu de vedere, nu va dispune extrădarea

Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea, a declarat joi dimineaţă că aceasta va fi dusă în instanţă după ce a fost reţinută de Interpol, dar că, din punctul său de vedere, ea nu va fi extrădată, deoarece fetiţa sa are cetăţenie costaricană şi nu poate fi despărţită de mamă.



"În acest moment, Elena Udrea este la sediul Interpol, pentru a fi dusă la o instanţă din Costa Rica. Nu am vorbit cu Elena Udrea, am vorbit cu Adrian (Adrian Alexandrov, partenerul de viaţă al Elenei Udrea, n.r.). Mi-a spus ce s-a întâmplat, că era lângă o cafenea din zona în care locuieşte şi s-a prezentat cineva de la Interpol din Costa Rica, care a invitat-o la sediu pentru procedura de extrădare la solicitarea statului român. Cu siguranţă, va fi prezentată instanţei, care va analiza toate aspectele care ţin de această situaţie, inclusiv faptul că Elena Udrea are o fetiţă de doar 10 zile şi va ţine cont, probabil, şi de statutul de azilant pe care l-a obţinut deja - temporar, ce-i drept, şi se va pronunţa pe cererea de extrădare. Din punctul meu de vedere, nu va dispune extrădarea, mai ales pentru faptul că are o fetiţă, care are cetăţenie costaricană, cu drepturi protejate de legea de protecţie a copilului din Costa Rica, una dintre prevederi fiind că un copil nu trebuie despărţit de mama lui", a spus avocatul la Digi 24.



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat joi că procedura în cazul Elenei Udrea şi al Alinei Bica va parcurge etapele legale, adăugând că pentru el, fostul deputat nu reprezintă un subiect, fiind "un cetăţean care a comis infracţiuni, care a fost condamnat definitiv".



Elena Udrea şi Alina Bica au fost reţinute de poliţişti în Costa Rica în noaptea de miercuri spre joi, a confirmat Biroul de Presă al IGPR.



"În urma schimbului de date şi informaţii transmise prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cursul acestei nopţi, în Costa Rica, au fost localizate şi reţinute Udrea Elena Gabriela şi Bica Alina Mihaela", precizează sursa citată.



Membri ai Agenţiei de Investigaţii Judiciare, afiliată la Biroul Naţional Central Interpol Costa Rica, în colaborare cu ofiţeri ai Direcţiei de Informaţii şi Securitate Naţională (DIS), după investigaţii, supraveghere şi monitorizare, au oprit miercuri două femei din România, în vârstă de 44 de ani, la solicitarea autorităţilor române, potrivit site-ului sitiooij.poder-judicial.go.cr.



Pentru Udrea s-a primit o notificare roşie în baza de date Interpol pentru infracţiunile de mită şi abuz în serviciu, emise de Interpol Bucureşti. Conform sursei citate, ea ar fi fost arestată pe o arteră publică, în jurul orei locale 10,00, în sectorul Sabana Oeste. În cazul Alinei Bica s-a primit o notificare roşie în baza de date Interpol pentru infracţiunile de mită şi corupţie, emise tot de Interpol Bucureşti. Ea a fost arestată în jurul orei 14,00 tot pe o stradă din Sabana Este.



Ambele au fost plasate sub ordinele unei Curţi Penale din San Jose, pentru a se lua măsurile corespunzătoare, mai spune sursa citată.



Elena Udrea a fost condamnată definitiv, pe 5 iunie, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 6 ani de închisoare în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu.



Fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost condamnată definitiv, pe 26 iunie, de magistraţii Înaltei Curţi la 4 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care era acuzată de favorizarea făptuitorului şi în care era implicat fostul ministru al Economiei Adriean Videanu. Acesta a fost însă achitat. AGERPRES