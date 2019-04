UE este pregătită să îi sprijine pe fermierii europeni în cazul unui Brexit fără acord

Uniunea Europeană rămâne concentrată pe protejarea intereselor cetăţenilor UE în domeniul agriculturii şi este pregătită pentru un posibil Brexit fără acord de retragere ("no-deal"), a anunţat luni Comisia Europeană.



Executivul comunitar subliniază că Politica Agricolă Comună (PAC) dispune de instrumente care pot fi activate în situaţii de distorsiuni de piaţă şi poate acţiona sub forma plaselor de siguranţă, intervenţii publice, stocare privată, prevenirea crizelor şi managementul riscurilor.



În trecut, Comisia Europeană a utilizat asftel de măsuri, precum şi ajutoare de stat, de exemplu în perioada 2014-2016, pentru a răspunde la dezechilibrele de pe piaţă şi a-i ajuta pe fermieri care se confruntă cu dificultăţi de numerar pe termen scurt.



"Astăzi vorbim de un scenariu de tip "no-deal", caz în care putem spune cu certitudine că vor exista perturbări semnificative pe anumite pieţe agricole. Am ajuns la concluzia că Executivul comunitar are obligaţia legală de a interveni şi o va face. Comisia are o experienţă considerabilă în oferirea de măsuri de sprijin în cazurile de perturbări semnificative de piaţă", a declarat comisarul european pentru Agricultură, Phil Hogan.



Data ieşirii efective a Regatului Unit din UE, stabilită iniţial pentru 29 martie 2019, este fixată pentru 12 aprilie dacă deputaţii britanici nu aprobă acordul de retragere.



Premierul Theresa May a cerut vineri amânarea Brexitului până la 30 iunie 2019, într-o scrisoare trimisă preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, care a sugerat, la rândul lui, o amânare "flexibilă" de până la 12 luni.



În cele două cazuri, Marea Britanie ar putea ieşi din UE după alegerile europene prevăzute să aibă loc între 23 şi 26 mai şi ar fi deci obligată să participe la scrutinul pentru Parlamentul European. AGERPRES