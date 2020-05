Un cartier din Buzău a intrat în carantină. Totul a pornit de la un bărbat care de Paști și-a vizitat rudele din Ialomița

Lucian Alecu

Un cartier din Buzău a intrat în carantină, începând de luni, după ce 19 persoane au fost depistate cu Covid-19. Virusul ar fi fost adus în cartier de un bărbat care de Paști a mers în județul Ialomița.

În urma confirmării celor 19 cazuri noi de buzoieni infectați cu noul coronavirus, CJCCI Buzău a decis, în noaptea de duminică spre luni, instituirea carantinei, timp de 14 zile, pentru cartierul Poștă din orașul Buzău, la propunerea Direcției de Sănătate Publică.

„Ulterior, am primit și validarea de la Comitetul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției. Am convocat în această seară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru comunicarea și aprobarea măsurii”, arată Prefectura Buzău.

Cei 19 pacienți au fost transferați la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat și la Institutul Victor Babeș din București.

În cartierul carantinat locuiesc 2.000 de oameni. Aceștia vor primi alimente și bunuri de strictă de la autoritățile locale.

Surse locale spun că virusul ar fi fost adus în cartier de un bărbat care de Paști a mers în județul Ialomița, în vizită la prieteni.

Potrivit prefectului judetului Buzau, Leonard Dimian, sursa focarului este un barbat de 41 de ani, care nu a respectat ordonantele militare si s-a deplasat in judetul Ialomita, unde si-a vizitat rudele de Paste. Acolo a contractat virusul de la socrul sau, confirmat cu coronavirus cateva zile mai tarziu.

Prefectul a mai spus ca "pacientul in varsta de 41 de ani, dupa o vizita in ziua de Paste in judetul Ialomita, a avut simptomatologie usoara si s-a prezentat la o unitate sanitara, unde a primit recomandarea de a merge la Sectia Pneumoftiziologie a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, unde i-au fost recoltate probe pentru testarea pentru coronavirus, iar rezultatul emis de Institutul "Cantacuzino" din Bucuresti a fost pozitiv".

Dupa primirea rezultatelor, pe 1 mai, echipele de specialisti ale DSP, insotite de forte MAI, au mers in zona, unde au identificat toti contactii directi, in numar de 31.

Toti au fost plasati in izolare la domiciliu si le-au fost prelevate probe.

"Pacientul a fost transferat la Institutul "Victor Babes" din Bucuresti si, imediat dupa aflarea rezultatului, au fost recoltate probe sotiei si celor doi copii, precum si altor contacti, un numar de 19 persoane fiind confirmate cu COVID-19", a adaugat prefectul.

Sursa: Mediafax