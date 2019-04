Un clujean şi-a aruncat în aer apartamentul pierdut la partaj

Panică, noaptea trecută, pentru locatarii unui bloc din Cluj-Napoca, treziţi de o explozie urmată de un incendiu, la parterul imobilului. Un bărbat şi-a aruncat în aer apartamentul din care fusese evacuat de fosta soţie, după ce a piedut procesul de partaj. Explozia s-a produs în jurul orei 22.15, la parterul unul bloc aflat pe strada Fântânele, în cartierul Grigorescu, din Cluj-Napoca. Treziţi de bubuitură, oamenii s-au speriat şi au sunat la 112. Spre locul evenimentului s-au îndreptat două autospeciale ale pompierilor și un echipaj SMURD. Intervenţia rapidă a militarilor pompierilor a făcut ca incendiul ce a urmat deflagratiei să nu se extindă şi la alte apartamente. Din fericire, nimeni nu fost rănit, iar acum poliţiştii sunt pe urmele bărbatului a produs grozăvia. Martorii spun că este vorba chiar de fostul proprietar, care, supărat că a pierdut procesul de partaj cu fosta soţia şi a fost dat afară din casă, a decis să incendieze apartamentul. Poliţiştii îl caută acum pe bărbat. "El a venit in seara asta şi a dat foc la casa. Nu mai avea cheie, nu mai avea nimic, nu mai era proprietar aici", a declarat o vecină. Bărbatul ar fi spart un geam ca să intre în casă. Omul divorţase în urmă cu 6 ani de soţia lui şi tocmai pierduse procesul de partaj. După ce a fost evacuat de femeie din casă, s-a întors să se răzbune, spune fosta nevastă. "Au venit astăzi executorul şi cu jandarmii şi l-am scos. S-a rugat de mine să îl mai las câteva zile, dar eu nu am vrut. I-am zis sa plece şi am schimbat yala", spune femeia. Acum, bărbatul va fi cercetat pentru distrugere. El riscă să stea ani buni în spatele gratiilor, dacă va fi găsit vinovat.

OBSERVATOR TV