Un deputat USR îl acuză pe ministrul Daea că minte în legătură cu exportul de carne de porc în UE

Deputatul USR Bacău Lucian Stanciu-Viziteu îl acuză pe ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea, că minte atunci când spune că niciun judeţ al României nu are interdicţia de a exporta carne de porc în Uniunea Europeană, susţinând că toate că documentele Comisiei Europene arată contrariul.



"Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1270 a Comisie din 26 iulie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre, arată clar că 25 de judeţe ale României au interzis să exporte în spaţiul comunitar porci vii (pct. a), material seminal (pct. b), carne de porc sau preparate de porc, precum şi alte produse care conţin carne de porc (pct. c), subproduse de origine animală provenite de la porcine (pct. d)", arată Stanciu-Viziteu, scrie AGERPRES.



Parlamentarul USR susţine că oficialii Ministerului Agriculturii au ţinut ascuns acest document în România, dar că el a fost făcut public chiar de Comisie şi îl acuză pe Petre Daea de lipsă de competenţă în prevenirea răspândirii virusului, fapt care "a pus pe butuci" industria cărnii de porc.



Deputatul bacăuan arată că deşi virusul a ajuns în România din Ungaria şi Ucraina, în prezent aceste ţări stau mult mai bine decât ţara noastră la izolarea acestuia.



"25 de judeţe ale României apar cu interdicţii la toate cele patru puncte din documentele Comisiei, în timp ce Ungaria nu apare decât la două din aceste puncte şi pe un areal mult mai mic. Acest lucru se datorează faptului că Ungaria a luat măsuri de prevenire a răspândirii virusului încă de la început, în timp ce măsurile lui Daea mai degrabă au permis răspândirea acestuia, deşi el a avut mai mult timp la dispoziţie pentru a acţiona!", susţine Stanciu-Viziteu, în comunicatul citat.



Parlamentarul USR mai precizează că ministrul interimar al Agriculturii "a pus în pericol siguranţa alimentară a României şi a Uniunii Europene, fără însă a fi tras vreodată la răspundere de şefii săi politici şi fără a-şi asuma măcar public vina pentru acest dezastru".



Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, Petre Daea, Comisia Europeană nu a luat decizia de a interzice exportul de carne de porc din România, chiar dacă în ţara noastră există foarte multe restricţii din cauza prezenţei pestei porcine.



"Sunt în permanenţă în legătură cu autorităţile de la Bruxelles şi facem planuri în fiecare moment. (...) Vreau să liniştesc populaţia şi să spun că nu există o interzicere a ieşirii preparatelor în afara ţării. E adevărat că prezenţa acestui virus creează foarte multe probleme, astfel că am elaborat şi am pus în discuţie publică un ordin pentru a stabili dimensiunile de exploataţie astfel încât să intrăm într-o rânduială cât mai repede cu putinţă", a declarat sâmbătă, la Digi 24, ministrul Petre Daea.



El a mai arătat că informaţiile care circulă în spaţiul public privind faptul că au fost interzise exporturile de carne de porc sunt de fapt interpretări eronate ale datelor venite de la Bruxelles.