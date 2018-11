Radu Tudor: În România este activat un mecanism de tip razboi hibrid

sepsi osk

Jurnalistul Radu Tudor vorbeşte pe blogul său despre un material publicat în Gazeta Sporturilor din care reiese că regimul Viktor Orban finanteaza cu banii Guvernului Ungariei doua echipe de fotbal maghiare in Transilvania.

În opinia jurnalistului, finantarea unor echipe de fotbal pe criterii strict etnice, fluturarea de catre galeria echipei Sepsi a steagului asa zisului tinut secuiesc (galerie care primeste si ea parte din finantarea de la Budapesta), sprijinul extremistilor maghiari Viktor Orban si Laszlo Tokes pentru autonomie teritoriala pe criterii etnice in Transilvania – toate sunt legate intre ele cu un fir periculos pentru Romania.

Radu Tudor susţine că acestea sunt nişte finantari extern de dubioase, care sub pretext sportiv, cultural sau chiar politico-economic ascund in subteran mecanisme de razboi hibrid intr-un context de securitate degradat puternic de agresiunile Rusiei in Europa de Est si in Balcani.