Un medic infecţionist din Iaşi refuză detaşarea la Suceava

Un medic infecţionist din Iaşi refuză să fie detaşat în focarul de la Suceava. Mihnea Hurmuzache spune că nu a primit nicio copie a ordinului semnat de Raed Arafat şi nici ordinul de la conducerea spitalului, ci doar o adeverinţă.

„În Sâmbăta Mare, zi tradiţional liberă, conducerea spitalului a convocat comisia de disciplină în regim de urgenţă, hotârându-se a se face o plângere penală împotriva mea, motivul fiind binecunoscut în aceste zile - zădărnicirea combaterii epidemiei”, a declarat Mihnea Hurmuzache.

Medicul spune că nu a fost întrebat dacă poate pleca din Iaşi, în condţiile în care este singurul care are grijă de mama sa de 90 de ani.



„Cum e posibil să acţionezi într-un mod aşa de mişelesc, la comandă? Cum ai putea să laşi o mamă de 90 de ani singură, fără niciun ajutor sau o altă femeie din familie cu o recidivă tumorală sub chimioterapie, ca să nu mai vorbesc de un copil sub 5 ani. Mă gândesc, dacă se va întâmpla ceva cu ea, oare cine va fi responsabil de moartea ei?”, a explicat acesta situaţia în care se regăseşte.



Doctorul Hurmuzache cere modificare modului de detaşare a cadrelor medicale. El spune că ar trebui să se discute înainte cu cei care urmează să fie trimişi să muncească în alte spitale.



„Solicit anularea ordinului din 28 martie a domnului Arafat, prin care drepturile mele fundamentale ca individ şi medic, precum şi drepturile mamei mele, familiei mele sunt încălcate în picioare, aplicarea acestui ordin în acest mod, ducând la momente absolut nefericite în viaţa fiecăruia dintre noi”, a declarat medicul.



Atât conducerea Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, cât şi conducerea DSP au explicat că nu pot comenta situaţia, întrucât ordinul de detaşare nu a fost emis de autorităţile ieşene.

(sursa: Mediafax)