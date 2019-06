Un moldovean, prins de poliţişti după ce a furat o maşină şi a condus beat şi fără permis

Un bărbat în vârstă de 26 ani, din localitatea Bârgăuani, a fost reţinut de poliţişti şi urmează să fie prezentat vineri procurorilor pentru luarea unei măsuri preventive după ce a furat un autoturism şi l-a condus deşi nu deţine permis.

În plus, autorul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice după ce la test a ieşit o valoare de peste 1,50 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat, potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, agentul şef adjunct Georgiana Moşu.

''Pe parcursul cercetărilor, tânărul l-ar fi contactat telefonic pe proprietarul autoturismului, căruia i-ar fi adresat ameninţări cu acte de violenţă, întrucât l-a reclamat pentru fapta comisă'', a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.

În baza probatoriului administrat, poliţiştii l-au reţinut pe bărbat pentru comiterea infracţiunilor de furt în scop de folosinţă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi ameninţare.

AGERPRES