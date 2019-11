Un singur focar de pestă porcină africană a mai rămas activ în Satu Mare

Peste 50 de focare de pestă porcină africană au fost stinse în acest an în judeţul Satu Mare, mai fiind un singur focar activ într-o gospodărie, a informat vineri, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Satu Mare, printr-un comunicat de presă.



"În data de 08.11.2019, au fost stinse încă 21 focare de Pestă Porcină Africană din localităţile Bercu Nou, Porumbeşti, Mesteacăn, Halmeu, Cidreag, şi Valea Seacă. De la începutul anului în judeţul Satu Mare, au fost stinse 54 focare de boală în 14 localităţi. Pe raza judeţului Satu Mare, mai există un singur focar de pestă porcină africană, într-o exploataţie non profesională din localitatea Bolda, unde au fost luate toate măsurile legale, pentru a preîntâmpina difuzarea bolii, în alte exploataţii non profesionale din localitate", a transmis DSVSA Satu Mare.



Primul caz de pestă porcină africană din România a fost descoperit la periferia municipiului Satu Mare în anul 2017.

AGERPRES