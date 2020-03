Un stomatolog din Dolj acuză că se fac angajări „pe pile” folosindu-se starea de urgenţă

Un stomatolog din Dolj acuză Spitalul Calafat că profită de starea de urgenţă pentru angajarea „pilelor”. Medicul spune că se fac angajări pentru un stomatolog, fără să fi fost publicat un anunţ de angajare, singurul criteriu de departajare fiind distanţa de la domiciliu până la locul de muncă.

Stomatologul Alexandra Drişcă a povestit, pentru MEDIAFAX, că, în urmă cu mai bine de un an, a concurat pentru un post de medic la Spitalul municipal Calafat. Nu a reuşit să obţină o notă de trecere, însă acum, conducerea unității medicale a decis să angajeze, fără concurs, un medic, în baza legislaţiei în vigoare în condiţiile stării de urgenţă.

Medicul Alexandra Drişcă susţine că nu a existat niciun anunţ public de angajare şi că a aflat de această posibilitate întâmplător.

Potrivit acesteia, cu greu a reuşit să obţină informaţiile despre documentaţia necesară întocmirii dosarului de înscriere, lucru pe care-l consideră „abuziv”.

„Acum, în plină criză, s-a scos iar un post de medic stomatolog, numai că totul s-a făcut în linişte. Site-ul spitalului este blocat (...) consider că este rea intenţie. Consider că încearcă îngrădirea medicilor de a-şi depune dosarul. Ieri (vineri – n.r.), după foarte mult tam-tam la Resurse Umane, după ce i-am ameninţat că voi face sesizare la DNA, ceea ce am şi făcut, au catadicsit să-mi trimită un mesaj pe WhatsApp în care mi-au spus ce acte îmi trebuie în vederea depunerii dosarului”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Alexandra Drişcă, medic stomatolog.

Potrivit acesteia, singurul criteriu de departajare prevăzut este distanţa candidatului faţă de spital.

Alexandra Drişcă susţine că aceste condiţii sunt abuzive, aşa că a făcut deja plângere la DNA.

„Criterul de departajare al candidaţilor îl reprezintă distanţa dintre domiciliu şi spital. Mie mi se pare un criteriu cât se poate de abuziv, de restrictiv, mi se pare că încearcă să favorizeze un anumit candidat care stă foarte aproape de spital”, a mai spus medicul.

Managerul spitalului, Daniela Dina, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că este necesară angajarea unui medic stomatolog pentru că toate cabinetele stomatologice din zonă au fost închise.

Potrivit unor surse, în instituţia medicală există deja trei medici stomatologi.

Conform Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, se pot face angajări fără concurs, pe o durată determinată de 6 luni, în structurile MAI, în unităţile sanitare şi în serviciile de asistenţă socială.

(sursa: Mediafax)