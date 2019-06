Un urmărit general a reușit să scape de polițiști, deși aceștia au tras cu pistoalele

Poliţiştii au tras un foc de armă, joi seara, în municipiul Timişoara, pentru prinderea unui tânăr condamnat care se sustrage de la executarea unei pedepse de 1 an şi şase luni pentru tâlhărie, dar care a reuşit să scape, iar acţiunile de urmărire şi prindere a acestuia continuă, a anunţat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş.

Potrivit sursei citate, joi seara, în jurul orei 22,30, poliţiştii Secţiei 3 Timişoara au observat un grup de persoane are se aflau în faţa unei societăţi comerciale. La vederea poliţiştilor, persoanele în cauză au început să fugă. Oamenii legii au identificat o fată, iar în urma verificărilor au constatat că fratele acesteia este urmărit naţional pentru tâlhărie calificată, pe numele lui fiind emis mandat de executare a pedepsei de 1 an şi 6 luni. Fapta s-a petrecut în 2016, iar în ianuarie 2017 s-a dat sentinţa penală pentru a fi introdus în Centrul educativ pentru minori Buziaş.

"La scurt timp după identificarea fetei, poliţiştii au observat pe o stradă din apropiere un tânăr care semăna cu cel urmărit şi au pornit în urmărirea lui. S-a executat foc de avertisment în plan vertical, dar nu s-a reuşit prinderea lui. În continuare, poliţiştii desfăşoară activităţi pentru depistarea şi prinderea persoanei care acum are 20 de ani", au afirmat reprezentanţii IPJ Timiş.

