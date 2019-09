Un vecin, posibil complice la crimă cu Gheorghe Dincă

Unul dintre posibilii complici, menționat în declarația de vineri a procurorului-șef DIICOT, a dormit multă vreme în casa ororilor din Caracal.

Mâinile sale cu urme clare de arsuri produse de foc au atras atenția reporterilor încă din primele zile de investigație ale cazului.

"Dormeam sub un șopron. Aveam un pat și dormeam acolo. (...) Am fost la el joi, am bătut cu o piatră în poartă că el nu prea auzea. A răspuns și a venit la poartă și l-am întrebat daca strangem fânul.

El a zis să mă duc să-mi iau mâncarea de la cantina socială și să-l caut vineri, după ora 4.00", a spus bărbatul, la Acces Direct.

Acesta afirmă că de la soare este ars pe mâini.

Antena3