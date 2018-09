Unul dintre principalii suspecţi ai atacului asupra baschetbaliştilor americani ar fi interlopul Daniel Gabriel Husein

Unul dintre principalii suspecţi ai atacului asupra celor doi baschetbalişti americani de la ACS Cuza Sport Brăila, înjunghiaţi în noaptea de sâmbătă spre duminică pe o terasă din centrul Brăilei, este interlopul brăilean Daniel Gabriel Husein, cunoscut sub porecla de 'Dasaev', potrivit unor surse apropiate anchetei.



Anchetatorii au stabilit deja, pe baza imaginilor video din clubul unde s-a petrecut atacul, identitatea tuturor celor implicaţi în caz, iar poliţiştii au pornit pe urmele acestora.



Cunoscutul interlop Dasaev a fost condamnat în trecut, în Spania, pentru proxenetism şi viol şi este recunoscut pentru fapte extrem de violente.



'Cercetările se efectuează sub conducerea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila', a declarat pentru AGERPRES de purtătorul de cuvânt al IPJ Brăila, Laura Dan.



Doi americani, jucători de baschet la ACS Cuza Sport Brăila, au fost înjunghiaţi sâmbătă noaptea pe o terasă din centrul Brăilei. Cei doi sportivi sunt Darrel Bowie, de 24 de ani, care se află în stare gravă iar cel de-al doilea, Joseph McClain, de 25 de ani.



Sportivii au fost operaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila şi cel aflat în stare gravă, cu un plămân perforat, a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Floreasca din Bucureşti.



'Pacientul de 24 de ani, care are plămânul perforat, se află în elicopter în drum spre Bucureşti. Cel de-al doilea pacient, în vârstă de 25 de ani, se află în terapie, cu stare generală echilibrată hemodinamic şi respirator, se reface după intervenţia chirurgicală de astă noapte', a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, Alina Neacşu.



Cei doi sportivi le-au declarat cadrelor medicale din Brăila că doresc să fie transferaţi la un spital din America.



Baschetbaliştii americani, care au ajuns la Cuza Sport luna trecută, se aflau la terasă împreună cu mai mulţi colegi de echipă în momentul în care au fost loviţi cu pumnii şi atacaţi cu sticle şi cuţite. AGERPRES