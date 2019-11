Urşii scot oamenii în stradă. „Noi trăim în teroare”

Sătenii din localitatea Rucăr, judeţul Argeș, au cerut aprobare pentru a organiza un miting prin care să le ceară autorităților centrale să îi ajute să doarmă liniștiți. Urșii atacă în fiecare noapte, iar oamenii stau într-o permanentă stare de alertă. Totul a culminat cu un atac în care unui localnic i-au rămas doi porci agonizând și pe care nu a avut voie să îi sacrifice timp de 4 zile. De ce? Era weekend și echipele care se ocupă de evaluarea pagubelor nu au fost disponibile.

Conform unui calcul făcut de autoritățile locale, în comuna Rucăr sunt, la ora actuală, peste 20 de urși, iar nemulțumirea pleacă de la faptul că doar pentru 3 animale s-a cerut relocarea. Noapte de noapte, urșii vin să caute hrană în gospodăriile localnicilor și oamenii spun că se tem pentru viețile lor. Deja nimeni nu mai iese din casă după ce se face întuneric.

„Sunt 29 de familii ale căror animale au fost omorâte și toți suntem disperați pentru că ne intră în gospodării, nu mai dormim liniștiți. Ba chiar am sunat la 112 pentru că soția a făcut atac de panică. Noi trăim în teroare”, ne spune unul dintre localnici.

Au îngrijit porcii cu dezinfectant

Ultimul atac al urșilor a fost la familia Gutue, care a trebuit să aștepte să treacă zilele de weekend pentru a putea sacrifica animalele. Medicul veterinar le-a spus că porcii nu mai au nicio șansă de salvare, dar nici nu le-a dat voie să îi taie până la sosirea echipei de evaluare. Statul îi despăgubește pe cei care au pagube din cauza animalelor sălbatice, dar numai după un dosar făcut de specialiști. Doar că ei nu lucrează în weekend.

„Ne-am apucat să tratăm porcii cu betadină, am stat lângă ei. Vă spun sincer că mi s-a rupt sufletul să văd cum se chinuie și să nu pot face nimic”, a povestit Mariana Gutue.

Protest cu 500 de oameni

După acest episod, mai mulți săteni au cerut autorizație Primăriei să iasă în stradă. Şi reprezentanții Primăriei Rucăr se plâng de faptul că sunt prea mulți urşi şi dau vina pe autoritățile centrale pentru că, la nivel local, spun ei, nu se poate face mare lucru. „Avem echipe de voluntari ce acționează cu jandarmii, dar ce pot face? Nici jandarmii nu au armele necesare, la apelul de la 112 se intervine doar făcând zgomot pentru a speria urșii. Eu îi înțeleg pe oameni că vor să protesteze și le vom aproba acest lucru pentru că anul acesta s-a dat aprobare pentru relocarea a două animale, iar pentru unul, împușcarea. Nu vreau să îi împuște, nu sunt un criminal, dar vreau să fie mutați”, spune Ionel Dulamă, primarul comunei Rucăr.

„Am sunat la Ministerul Agriculturii, la Ministerul Mediului, la Protecția Animalelor, la toți era weekend. Ursul a atacat vineri și până luni am stat cu porcii să se chinuie. Am plâns, pur și simplu, lângă ei”, spune Mariana Gutue.

Comuna Rucăr are, potrivit Wikipedia, circa 5.600 de locuitori, ceea ce înseamnă că, în această zonă, este un urs la 280 de oameni.