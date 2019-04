USR anunţă că nu va vota bugetul Capitalei dacă nu îi vor fi adoptate amendamentele

USR Bucureşti critică proiectul de buget al Capitalei pentru ponderea mică a investiţiilor şi anunţă că dacă nu îi vor fi adoptate amendamentele menite "să reflecte cu adevărat priorităţile cetăţenilor", nu va susţine proiectul.



"Uniunea Salvaţi România va propune o serie de amendamente la proiect astfel încât bugetul Capitalei să reflecte cu adevărat priorităţile cetăţenilor. Dacă acestea nu vor fi adoptate, USR nu va vota bugetul propus de Gabriela Firea", anunţă USR Bucureşti prin intermediul unui comunicat.



De asemenea, liderul organizaţiei, Roxana Wring, cataloghează drept "discutabil" realismul veniturilor preconizate.



"În primul rând, este discutabil realismul veniturilor preconizate, în special al celor din concesiuni şi închirieri (care, potrivit proiectului, ar creşte de 11 ori faţă de anul trecut). În al doilea rând, este îngrijorătoare ponderea mică a investiţiilor, atât la STB şi la RATB, cât şi în general la nivelul Capitalei. Nu în ultimul rând, este scandaloasă consecvenţa Gabrielei Firea în risipirea banului public pe concerte, festivaluri şi statui", a declarat Roxana Wring.



Conform USR Bucureşti, bugetul Capitalei este în acest an de 8.018.279.250 lei, cu 1 miliard de lei mai mare faţă de bugetul din 2018, suma reprezentând: bugetul local, bugetele instituţiilor din subordine, bugetele creditelor interne şi externe şi bugetul fondurilor externe nerambursabile.



"Ca de obicei, la nivelul Primăriei, cheltuielile de funcţionare vor fi mai mari decât cele pentru dezvoltare: 4,25 miliarde lei (63%) pentru funcţionare şi 2,56 miliarde (37%) pentru dezvoltare. Majoritatea banilor ce vin la bugetul local, mai precis 52% din total, provin de la centru, prin Guvern, din cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit şi din subvenţiile de la bugetul de stat. Ca noutate absolută, în proiectul de buget prezentat de Gabriela Firea, a doua sursă în veniturile la bugetul oraşului sunt veniturile din proprietate, adică cele din diverse concesiuni şi închirieri. Ponderea din total este 25,4%, cu 1,7 miliarde de lei. Anul trecut, veniturile din concesiune şi închirieri au fost estimate la 185 de milioane de lei (iar execuţia la final de an a fost doar 152 milioane de lei). Prin urmare, proiecţia PMB privind creşterea de 11 ori a sumelor din această sursă este nerealistă şi ascunde probabil o încercare de a cosmetiza proiectul de buget pe 2019", se menţionează în comunicat.



Potrivit aceleiaşi surse, cei mai mulţi bani de la bugetul local se vor duce anul acesta sub formă de subvenţie la RADET şi STB: 1,6 miliarde de lei în total, cu o pondere de 24% din bugetul local.



"Deşi au cele mai mari subvenţii de până acum, STB şi RADET au unele dintre cele mai mici bugete de investiţii: 51 de milioane lei şi, respectiv, 75 milioane lei", susţine USR.



Suma alocată doar pentru funcţionarea Primăriei este de 363 milioane lei, mai mare faţă de bugetul din 2018. Aproape jumătate din sumă se va duce pe cheltuielile de personal, cu 160 milioane lei, reiese din comunicat. Totodată, prin Administraţia Monumentelor, vor fi alocate 53 de milioane de lei sprijinirii lăcaşelor de cult, din care 20 milioane lei pentru Catedrală, spun reprezentanţii formaţiunii.



"Cele 6 instituţii înfiinţate de Gabriela Firea (Expo Arte, Lumina, Centrul pentru Tineret, Centrul pentru Seniori, Casa Artelor 'Dinu Lipatti', Direcţia Arhitectură şi Peisagistică) vor beneficia de un buget de peste 66 milioane lei. Bugetele CREART, ARCUB şi PROEDUS, adică principalele instituţii în organizarea de concerte şi manifestaţii din banii publici, vor beneficia pe anul 2019 de un buget în valoare totală de 162,4 milioane lei, cu 4 milioane lei mai mult faţă de anul trecut. PROEDUS (Centrul de proiecte educaţionale şi sportive) va beneficia chiar de un buget cu 10 milioane lei mai mult faţă de 2018, în timp ce bugetul ARCUB (Centrul de proiecte culturale) scade cu 7 milioane lei. Din totalul bugetelor celor trei instituţii, nu mai puţin de 128,6 milioane lei reprezintă alte cheltuieli cu bunuri şi servicii", precizează USR.



Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic va beneficia de un buget de investiţii de aproape 17 milioane lei.



"Aşa cum era de aşteptat, sumele vor fi folosite pentru finalizarea statuilor deja existente de anul trecut, dar şi pentru construcţia a trei noi statui: 'Împăratul Traian', 'Memorialul Eroilor Neamului' şi 'Fântâna George Cantacuzino'. De asemenea, 3 milioane lei sunt prevăzuţi pentru realizarea 'ROMÂNIA PARC, contur cultural al României'", se mai menţionează în comunicat.

