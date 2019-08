USR Bucureşti solicită de urgenţă Primăriei sectorului 3 să stopeze "îngroparea" Parcului Pantelimon, iar instituţiilor cu atribuţii în domeniu să oprească distrugerea spaţiului verde, a aleilor şi a mobilierului stradal şi să îi sancţioneze pe cei care s-au făcut vinovaţi.



"În ultimele trei zile, camioanele companiilor Primăriei sectorului 3 au descărcat în Parcul Pantelimon sute de metri cubi de pământ şi de materiale rezultate în urma lucrărilor de pe bulevardul Decebal. Nu s-a ţinut cont nici de arbori, nici de stâlpii de iluminat, nici de bănci şi nici de alei. Molozul a fost aruncat fără discernământ şi s-a creat o movilă de pământ care acoperă o suprafaţă semnificativă din parc. Octavian Berceanu, consilier municipal USR, şi Ana Galbenu, consilier local USR Sector 3, au solicitat celor responsabili să prezinte o autorizaţie de construire, un aviz de mediu sau orice document justificativ. Nimeni însă, nici de la Primăria sectorului 3, nici de la Primăria Capitalei, nici de la societatea de construcţii, nu a oferit vreun astfel de document. Mai grav, nici Poliţia Locală şi nici Garda de Mediu nu au reuşit să obţină vreo dovadă că ceea ce se întâmplă în Parcul Pantelimon are acoperire legală", se arată într-un comunicat transmis AGERPRES de USR Bucureşti.



Conform aceleiaşi surse, există deja plângeri depuse de Octavian Berceanu la DIICOT, la Parchetul de pe lângă Judecătoria sector 3, la Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti şi la Gardă Naţională de Mediu.



"Este un abuz incalificabil, o situaţie pur şi simplu fără precedent. Ceea ce se întâmplă în Parcul Pantelimon este o crimă cu premeditare la adresa spaţiului verde şi a banului public. Iar primarul PSD Robert Negoiţă şi compania pe care a înfiinţat-o sunt primii vinovaţi. Au fost îngropate efectiv bănci şi alei plătite din banul public. Au fost îngropaţi arbori de zeci de ani şi nimeni nu spune în baza cărei autorizaţii. Au fost şi de la Poliţia Locală de la Capitală şi de la Sector 3 şi de la Garda de Mediu Bucureşti, dar nu au luat nicio măsură. Consider că vinovaţii pentru acest abuz incredibil trebuie să fie sancţionaţi imediat şi trebuie puşi să plătească aducerea Parcului Pantelimon la starea iniţială. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci oricine va putea face orice cu spaţiul verde din Bucureşti", a declarat Berceanu.



"Cu această acţiune, Robert Negoiţă şi-a arătat adevărata faţă. Noi, USR, am spus de la bun început că primarul sectorului 3 doar mimează preocuparea pentru spaţiul verde. Am spus-o şi când se discuta PUZ-ul de sector, şi când a apărut problema cu Parcul Brâncuşi. Avem acum încă o dovadă. Dacă însuşi primarul tolerează ce se întâmplă aici, în Parcul Pantelimon, ce pretenţii mai putem avea de la diverşi investitori privaţi. Este o bătaie de joc nu doar la adresa spaţiului verde, ci o bătaie de joc la adresa bucureştenilor. Trăim într-un oraş plin de betoane, în care Robert Negoiţă îngroapă orice palmă de spaţiu verde pe care o găseşte", a declarat, la rândul său, Ana Galbenu.



Primăria sectorului 3 a precizat miercuri, pe Facebook, că întreg Parcul Pantelimon se află într-un amplu proces de modernizare şi amenajare.



"Întreg Parcul Pantelimon din sectorul 3 se află într-un amplu proces de modernizare şi amenajare. Astfel: se desfăşoară lucrări de reorganizare şi reconfigurare a zonelor, în vederea extinderii spaţiilor verzi, a amenajării de piste pentru biciclete, a unui spaţiu destinat picnicului şi grătarelor, precum şi o zonă pentru săniuş/ derdeluş. Este prevăzută şi amenajarea unei zone pentru tiroliană şi a unui skatepark. Vor fi modernizate locurile de joacă şi spaţiile destinate animalelor de companie. Pentru organizarea zonelor amintite, se face sistematizarea pe verticală şi pe orizontală a reliefului şi amplasamentului, în vederea dinamizării şi creării unui relief adecvat. Se amenajează un complex acvatic ultramodern, dotat cu facilităţi pentru petrecerea timpului liber în sezonul estival, dar şi în cel de iarnă. Date fiind aceste lucrări, în întreg Parcul Pantelimon există organizare de şantier, iar anumite zone au fost dezafectate pentru reamenajare", a precizat primăria.

