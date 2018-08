USR solicită Ministerului Culturii măsuri urgente pentru salvarea cetăţilor dacice incluse în UNESCO

Uniunea Salvaţi România solicită Ministerului Culturii măsuri urgente pentru salvarea cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei - Sarmizegetusa Regia şi Costeşti -, incluse în patrimoniul UNESCO.



"La Costeşti, cetate aflată în administrarea Ministerului Culturii, situaţia găsită e revoltătoare. Panourile de informare au ruginit, iar informaţiile sunt neinteligibile. Nu există niciun drum de acces amenajat, doar o cărare ad-hoc, pe care urci pe propria răspundere, mai ales dacă plouă. Nu există vreo pază şi, astfel, nu e de mirare că oricine vrea îşi poate scrijeli numele pe zidurile vechi de două milenii. Acoperişul de protecţie al zidurilor de cărămidă nearsă, care se ridicau în continuarea zidurilor de piatră, e vechi de câteva zeci de ani şi degradat şi nu mai este în stare să-şi îndeplinească misiunea. Cele mai revoltătoare imagini sunt, însă, cele cu bucăţile de zid desprinse de nişte inconştienţi din zidul fostelor fortificaţii, care au supravieţuit cuceririi romane şi timpului, dar nu şi prostiei celor care au trecut pe aici în ultimul an", a precizat senatorul USR Mihai Goţiu, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.



USR anunţă că, la începutul noii sesiuni parlamentare, îi va prezenta ministrului George Ivaşcu un raport cu neregulile constatate şi va solicita Guvernului alocarea de fonduri pentru luarea unor măsuri urgente care să stopeze degradarea şi distrugerea cetăţilor dacice din patrimoniul UNESCO, aflate în administrarea Ministerului Culturii.



"Principala preocupare a ministrului Culturii, George Ivaşcu, în acest an, a fost să blocheze includerea Roşiei Montane în UNESCO, dar nu a mişcat niciun deget pentru oprirea distrugerii şi vandalizării cetăţilor dacice, incluse deja în UNESCO, pe care le are în administrare. În acelaşi timp, Carmen Dan are un singur obiectiv: să-l protejeze pe Dragnea şi să gazeze protestatari paşnici, chiar dacă ministerul pe care îl conduce are obligaţia legală de a asigura paza gratuită a siturilor UNESCO din România", a arătat Mihai Goţiu. AGERPRES