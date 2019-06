Uzina Mecanică Plopeni va produce arme Beretta

Uzina Mecanică Plopeni, filială a Romarm, va începe peste aproximativ şase luni să producă arme de asalt Beretta, în baza unui memorandum de înţelegere semnat luni cu compania italiană Beretta Holding, a declarat ministrul Economiei, Niculae Bădălău, cu ocazia semnării documentului.

"Este un moment important, un proiect strategic, acest protocol între Beretta şi uzina Plopeni. Vom putea produce la Plopeni o armă modernă, de ultimă generaţie. Vom fabrica un produs românesc, chiar dacă este sub numele Beretta. Urmează ca în perioada imediat următoare să fie înfiinţată compania mixtă, iar, cel târziu peste şase luni, să înceapă producţia", a afirmat ministrul.

Statul român va deţine 80% din compania mixtă, prin Uzina Mecanică Plopeni, iar restul de 20% de către Beretta Holding. În primă fază, 15% din componentele armei vor fi produse în România, urmând ca ponderea producţiei autohtone să crească odată cu capacitatea fabricii.

"Va fi negociat în perioada următoare şi contractul de offset, care va însemna modernizarea şi dotarea uzinei, cu 6,5 milioane de euro, şi oferirea unui pistol de 9 mm la fiecare armă de asalt achiziţionată", a continuat Bădălău.

Prezent la eveniment, Franco Gussalli Beretta, preşedinte Beretta Holding, a precizat că parteneriatul pe termen lung cu România este foarte important pentru compania pe care o reprezintă.

"Sunt foarte bucuros să fiu astăzi aici şi mulţumesc ministerului pentru această oportunitate de a colabora cu industria română de armament şi abia aşteptăm succesul de viitor. Colaborarea dintre companiile noastre este un semnal de colaborare între Italia şi România, colaborare care a fost foarte puternică atât din punct de vedere politic, cât şi industrial. Acum, noi, Beretta, suntem foarte bucuroşi că putem fi parte a colaborării industriale dintre România şi Italia. Beretta are o abordare pe termen mediu şi lung şi este important pentru noi să stabilim o relaţie bilaterală. Începerea lucrărilor va fi graduală, iar Beretta va ajuta Romarm să fabrice componentele. Între timp, îi va ajuta să finalizeze armele. Pentru noi este important ca proiect pe termen mediu şi lung, aşa că e important să stabilim un proiect cu o ţară cum este România", a arătat el.

Beretta a reiterat suma de 6,5 milioane de euro pe care compania italiană este dispusă să o investească la Plopeni.

"Noi avem nevoie de clienţi şi Romarm are nevoie de un partener", a adăugat el.

La rândul său, ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, de asemenea prezent la eveniment, a susţinut că specialiştii Armatei Române au testat această armă de asalt şi au fost mulţumiţi.

"Aceste arme au fost testate de către MApN, au fost testate mai multe tipuri de armă. Pentru acest an nu avem un buget pentru cumpărarea şi înlocuirea armamentului de asalt, dar pentru noi este foarte important să avem transfer tehnologic şi producţie în România, iar această societate este un competitor care poate participa la licitaţii", a arătat Leş.

Parteneriatul cu Beretta va permite crearea a 150 de noi locuri de muncă directe, la care se vor adăuga şi cele pe orizontală. În prezent, la Plopeni lucrează circa 300 de angajaţi.

