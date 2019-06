Val de emoţii la întâlnirea cu Suveranul Pontif pe Aeroportul Transilvania din Târgu Mureş

Oamenii prezenţi pe Aeroportul Transilvania din Târgu Mureş, atât civili, cât şi autorităţi sau forţe de ordine, s-au arătat extrem de emoţionaţi de scurta vizită efectuată pe teritoriul judeţului Mureş de către Papa Francisc.



Prefectul judeţului, Mircea Duşa, a afirmat că este onorat de întâlnirea cu Papa Francisc, arătând că poartă în suflet mulţumirea că este a doua oară când se întâlneşte cu un Suveran Pontif.



"Port în suflet şi plăcerea de a-l fi întâlnit şi pe Papa Ioan Paul al II-lea, când am fost primit oficial la Vatican de Sfinţia Sa, atunci când România, în 2001, a donat pentru prima dată Bradul de Crăciun pentru Vatican", a declarat Mircea Duşa.



Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, a arătat, la rândul său, că emoţiile transmise de privirea blândă şi atingerea caldă a unei personalităţi cum este Papa Francisc, sunt unice.



"Într-o viaţă poţi să ai parte de multe bucurii, dar emoţiile transmise de privirea blândă şi atingerea caldă a unei personalităţi cum este Suveranul Pontif Papa Francisc, sunt unice. Aceste trăiri doresc să le împărtăşesc cu toţi târgumureşenii care înţeleg, apreciază şi respectă întreaga activitate a Suveranului Pontif Papa Francisc", a arătat Dorin Florea.



Mureşenii veniţi în număr destul de mare la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş susţin că au auzit de dimineaţă ştirile referitoare la sosirea Sanctităţii Sale, s-au îmbrăcat şi, în ciuda ploii, au parcurs şi câte 20-25 de kilometri pentru a-l zări, chiar şi pentru câteva clipe, pe Papa Francisc.



"Azi noapte am aflat că vine Papa Francisc la Târgu Mureş. Când am văzut azi dimineaţă la televizor că se îndreaptă spre Otopeni, l-am luat pe nepotul şi i-am spus că mergem să îl vedem pe Sfântul Părinte. Suntem din Târgu Mureş şi sunt ortodox. E un moment deosebit, l-am văzut doar la televizor, sper să l vedem şi în realitate', ne-a spus unul dintre cei prezenţi la aeroport.



Alţi oameni s-au arătat extrem de entuziasmaţi şi emoţionaţi şi au aşteptat cu nerăbdare să îl zărească pe Suveranul Pontif într-una din maşinile din coloana oficială care părăsea aeroportul.



"Am venit să îl întâmpinăm pe Papa Francisc şi sperăm să avem ocazia să îl şi salutăm de aproape, să îl vedem mai de aproape. Am aflat la ora 7 şi am venit, sunt din Târgu Mureş, sunt catolică şi chiar m-am bucurat foarte mult când am auzit că va veni la Târgu Mureş. Este foarte important, este ceva aparte ca un papă să vină să pună piciorul pe pământ românesc, este emoţionant, am trăiri foarte puternice", a spus Vera Lazăr.



Deşi ploua foarte tare, în momentul plecării de pe Aeroport, Suveranul Pontif a dat jos geamul de la portiera maşinii în care de afla şi i-a salutat pe oamenii veniţi să îl întâmpine.

