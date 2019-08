Vâlcea: Elicopter SMURD, solicitat de urgenţă pentru preluarea unui bărbat care s-a răsturnat cu tractorul

Un bărbat de 51 de ani din comuna Pietrari a fost grav rănit, miercuri, după ce s-a răsturnat cu tractorul într-o zonă împădurită din localitate, el fiind transportat de urgenţă cu un elicopter SMURD la un spital din Craiova, potrivit reprezentanţilor ISU Vâlcea.



Purtătorul de cuvânt al instituţiei, Octavian Fulger, a precizat că pentru scoaterea bărbatului de sub utilaj au fost deplasate în zonă o autospecială de descarcerare grea, o ambulanţă SMURD şi o autospecială cu apă şi spumă, care nu au mai ajuns însă la locul accidentului din cauza terenului greu accesibil, paramedicii deplasându-se pe jos mai bine de doi kilometri.



"Intervenţia a durat circa o oră şi jumătate, echipajul SMURD trimis în zonă deplasându-se pedestru circa doi kilometri pentru a ajunge la locul accidentului. Persoana rănită a fost extrasă de sub tractor, conştientă, cu dureri în zona costală şi la membrele inferioare. A fost adusă pe targă până într-o zonă în care a putut ajunge ambulanţa şi predată echipajului de la SAJ, care a decis să solicite un elicopter SMURD pentru transportarea ei de urgenţă la un spital din Craiova", a transmis Octavian Fulger.



Reprezentanţii Poliţiei Vâlcea au precizat că bărbatul se afla în zonă cu tractorul pentru a căra lemne din pădure, dar a manevrat greşit vehicul, a pierdut controlul volanului şi s-a răsturnat, rămânând prins sub utilaj.

