Varujan Vosganian: ALDE va sesiza Avocatul Poporului pentru ordonanțele Guvernului

Deputatul Varujan Vosganian, liderul filialei ieşene a ALDE a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că formaţiunea politică din care face parte va sesiza Avocatul Poporului, în cazul în care actuala guvernare va mai emite ordonanţe de urgenţă care încalcă legislaţia şi Constituţia.



"În ciuda faptului că l-am avertizat pe Ludovic Orban să nu trimită la Monitor (Monitorul Oficial -n.r) ordonanţe de urgenţă, a început să le trimită. Şi am semnale că o să trimită şi ordonanţa aceasta cu alegerile anticipate, pe care a ezitat până acum să o trimită. În situaţia în care o va face, ALDE va face sesizare la Avocatul Poporului pentru că este imperios necesar ca aceste încălcări ale legilor şi ale Constituţiei să se afle pe masa decizională a Curţii Constituţionale. Ele trebuie stopate imediat, ca nu cumva să dea apoi impuls şi altor guverne să procedeze în acest fel. Şi aşa, avizul de legalitate cu privire la avizul de constituţionalitate cu privire la asumarea de răspundere pe buget lasă porţile deschise ca şi alte guverne să procedeze în consecinţă. De data asta e vorba de încălcări grave ale legii, care nu trebuie tolerate. De aceea ALDE va sesiza Avocatul Poporului, pentru ca la rândul său Avocatul Poporului, care este singura instituţie care poate cere aviz de constituţionalitate pentru ordonanţele de urgenţă, să facă acest lucru la Curtea Constituţională", a declarat deputatul Varujan Vosganian.



În opinia vicepreşedintelui ALDE, abordarea aleasă de PNL "nu este foarte sinceră".



"Îmi pare rău că Guvernul a ales această cale. Mi se pare că abordarea pe care a ales-o PNL nu este foarte sinceră. Dacă PNL ar fi vrut alegeri anticipate cu tot dinadinsul, în clipa în care a căzut guvernul Dăncilă putea să refuze alcătuirea unui nou guvern. În schimb, PNL a ales să facă guvernul ca să poată gestiona alegerile prezidenţiale, s-a văzut cu toţi sacii în căruţă şi apoi a trecut la alegerile anticipate. Dacă ar fi vrut asta de la început, putea să ne spună şi atunci noi am fi ştiut şi am fi negociat o altă majoritate parlamentară. Ceea ce poate face un guvern poate face foarte bine şi în condiţiile în care este minoritar. Vă spune un om care a guvernat cu un guvern cu 18% în Parlament şi care a făcut foarte multe lucruri, mai ales în domeniul investiţii. Aşadar, suntem într-o situaţie cu totul nouă. Eu privesc cu mâhnire şi cu revoltă ceea ce se întâmplă acum în Parlament", a spus Vosganian.



El a mai spus că polarizarea opţiunilor politice în jurul PSD şi PNL reprezintă "o altă ameninţare la adresa democraţiei".



"Ideea că opţiunile se vor polariza în jurul PSD şi PNL este o altă ameninţare la adresa democraţiei româneşti. În opinia mea, guvernele succesive PSD şi PNL au arătat că nu putem lăsa soarta ţării nici în mâna unuia, nici în mâna celuilalt. Cred că opţiunile electorale trebuie să fie mai nuanţate, mai flexibile, decât de a merge pe această polarizare pe care semnalele publice o radicalizează şi trimit un mesaj extrem, extrem de violent", a mai spus Varujan Vosganian. www.agerpres.ro