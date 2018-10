Vasile Bănescu (Patriarhie): Presa a dezinformat acuzând BOR că ar fi asociat eşecul referendumului cu Liviu Dragnea

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, dezminte informaţiile apărute în presă potrivit cărora BOR l-ar fi acuzat în vreun fel sau altul pe liderul PSD, Liviu Dragnea, în legătură cu eşecul referendumului privind familia.



Bănescu precizează că nu a vorbit despre asocierea Bisericii Ortodoxe Române cu vreo parte a spectrului politic, "aşa cum au insinuat unele titluri de presă, ci despre felul în care, în mass-media şi în opinia publică, referendumul a fost asociat în mod fals şi forţat cu o persoană".



"În cadrul unei emisiuni de radio a postului RFI care a fost citată ulterior în presă am menţionat, între alte explicaţii ale rezultatului recentului referendum, faptul că acesta a fost în mod fals şi insistent asociat, de către presă, cu o anumită persoană politică, ceea ce a dus la politizarea demersului şi a provocat reţinerea unor oameni de a se prezenta la urne", explică Bănescu



El spune că "citatul exact este 'Al doilea element a fost asocierea acestui referendum cu un anumit personaj politic. S-a spus clar că 'este referendumul lui'".



"La întrebarea redactorului: 'Cine este X?', am răspuns: 'Evident, cei care au spus asta în spaţiul public s-au referit la domnul Dragnea, pe care l-au asociat în mod insistent cu acest referendum, ignorând faptul că actualii guvernanţi erau obligaţi să organizeze acest referendum'. Aşa cum se poate vedea, răspunsurile mele nu conţin niciun fel de judecare a nimănui, ci doar constată una dintre explicaţiile participării reduse la referendum. De asemenea, nu am vorbit despre asocierea Bisericii Ortodoxe Române cu vreo parte a spectrului politic, aşa cum au insinuat unele titluri de presă, ci despre felul în care, în mass-media şi în opinia publică, referendumul a fost asociat în mod fals şi forţat cu o persoană", mai susţine purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu.



Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat miercuri că se abţine "cu foarte mare greutate" să comenteze poziţia Bisericii Ortodoxe Române, conform căreia eşecul referendumului pentru familie constă în politizarea acestuia, dar şi în asocierea evenimentului cu liderul social-democrat.



"Am văzut asta. Eu sunt om creştin ortodox şi sunt un om religios, nu practicant. Sunt un om religios şi foarte respectuos. Cu foarte mare greutate mă abţin să dau răspuns la acele ziceri. Cu foarte mare greutate şi doar din respect", a declarat Dragnea la Parlament. AGERPRES