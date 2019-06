Vaticanul critică persoanele intersex şi transgender într-un nou document

Vaticanul respinge noţiunea potrivit căreia oamenii ar trebui să fie liberi să-şi aleagă genul într-un document dat publicităţii luni, în timpul Lunii Pride, care cuprinde evenimente dedicate comunităţii LGBT, potrivit DPA.



"Eforturile de a depăşi diferenţa sexuală constitutivă bărbat-femeie prin idei precum 'intersex' sau 'transgender' duc la o masculinitate şi feminitate ambigue", se precizează în document.



"Oscilarea între bărbat şi femeie devine, până la urmă, doar expunerea unei 'provocări' la adresa a ceea ce numim 'cadrele tradiţionale'", se mai spune în document.



Textul, intitulat ''Male and Female He Created'', oferă răspunsul Vaticanului la aşa-numita ''teorie a genurilor'' sau la noţiunea potrivit căreia identităţile de gen nu sunt fixe.



Vaticanul critică de mult timp teoria genurilor, pe care o consideră o ameninţare la adresa idealului catolic al unei societăţi bazate pe familii heterosexuale care aduc pe lume copii.



Dată publicităţii de un departament al Vaticanului care se ocupă de educaţie, documentul confirmă că programele de educaţie sexuală din şcoli ''deseori oferă o dorinţă lăudabilă de a combate toate expresiile discriminării injuste''.



Textul avertizează: ''conceptul generic de 'nondiscriminare' ascunde deseori o ideologie care neagă diferenţa precum şi reciprocitatea naturală care există între bărbaţi şi femei''.



New Ways Ministry, o asociaţie de susţinere a persoanelor catolice care aparţin comunităţii LGBT, a respins luni documentul ca fiind ''un instrument dăunător''.



"Teologia Vaticanului referitoare la gen este deficitară şi greşită", a precizat New Ways Ministry. ''Are la bază categorii de bărbaţi şi femei trasate în urmă cu secole în culturi opresive şi represive''.



Potrivit New Ways Ministry, genul nu este determinat ''doar de organele sexuale vizibile'', ci şi de ''genetică, hormoni şi chimia creierului - lucruri care nu sunt vizibile la naştere''.

AGERPRES