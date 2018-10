Veşti excelente! Curse TAROM Bucureşti-Târgu Mureş, din 22 noiembrie

Compania TAROM va efectua, începând din 22 noiembrie, curse pe ruta Bucureşti-Târgu Mureş, cu două frecvenţe săptămânale.



"Dezvoltarea Companiei naţionale TAROM este direct proporţională cu extinderea portofoliului de rute. Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, găsim un prilej în plus de a uni regiunile istorice ale României, oferindu-le tuturor românilor oportunitatea de a călători, rapid şi sigur, cu aeronavele TAROM. Târgu Mureş este a doua destinaţie din Transilvania deschisă de TAROM, după inaugurarea rutei Bucureşti - Sibiu în 2018", se menţionează în comunicat.



Cursele vor fi operate în perioada 22 noiembrie - 23 decembrie 2018, respectiv 6 ianuarie - 28 martie 2019, după următorul orar: pentru zilele de Joi/Vineri şi Duminică/Luni - plecare Otopeni 21:20 - sosire Târgu Mureş 22:30 (ora locală) şi plecare Târgu Mureş 05:40 - sosire Otopeni 06:50 (ora locală).



"Din punctul nostru de vedere, parteneriatul cu TAROM ofertă o nouă oportunitate de a aduce oamenii alături de cei dragi, indiferent dacă sunt în ţară sau străinătate. Avem convingerea că pasagerii noştri vor fi multumiţi de un alt nivel al serviciilor şi vor avea o poartă larg deschisă către lume", a declarat Peti Andras, directorul Aeroportului Internaţional Târgu Mureş.



La rândul său, directorul companiei, Werner Wolff, a subliniat că TAROM derulează o investiţie de încredere în Târgu Mureş, precizând, totodată, că în acest an a deschis 14 rute noi.



"TAROM se dezvoltă într-un ritm constant şi sustenabil. Dovadă stau cele 14 rute noi deschise în acest an. Compania naţională îşi continuă misiunea începută în Centenarul României, de a uni românii de pretutindeni. Derulăm o investiţie de încredere în Târgu Mureş", a spus Werner Wolff.



TAROM - compania naţională de transporturi aeriene a României - a fost înfiinţată în 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Din 25 iunie 2010 este membră a Alianţei SkyTeam.



Compania naţională operează peste 50 de destinaţii proprii şi destinaţii deservite de partenerii code share.



TAROM deţine una dintre cele mai tinere flote din Europa, alcătuită din 23 de aeronave, şi este membru al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din 1993. AGERPRES