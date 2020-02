Vești excelente de la Metrorex: Cine își face abonament la metrou poate parca gratuit la terminalul Străulești

Posesorii unui abonament Metrorex valabil vor beneficia de parcare gratuită la Terminalul Multimodal Străulești.

Metrorex informeaza ca, incepand cu data de 01.03.2020, parcarea de tip Park&Ride de la Terminalul Multimodal Straulesti devine gratuita, in cadrul unui proiect pilot. Acesta consta in acordarea locului de parcare gratuit pentru un interval zilnic de pana la 13 ore, intre orele 06:00-21:00, calatorilor care detin un abonament lunar/anual valabil si doresc sa-si lase autoturismul pentru a putea calatori in Bucuresti cu metroul.

Persoanele care beneficiaza de gratuitatea parcarii, in conditiile mai sus precizate, in cazul in care depasesc intervalul orar 06:00-21:00 sau durata stationarii autoturismului depaseste cele 13 ore (chiar daca se incadreaza in intervalul orar 06:00-21:00), vor trebui sa achite integral pretul de parcare corespunzator stationarii.