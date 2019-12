Vești excelente de la Ministrul Mediului: În primăvara anului viitor demarăm cea mai amplă campanie de împădurire organizată în România

Cea mai amplă campanie de împădurire pe care a avut-o vreodată România va fi organizată în primăvara anului viitor, cu ocazia Lunii Pădurii, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe.



"În primăvara anului viitor, în cadrul Lunii Pădurii, vom demara cea mai amplă campanie de împădurire pe care a avut-o vreodată România. Am înfiinţat la nivel de minister un Grup de lucru care să organizeze toată această campanie, ocazie cu care fac un apel public către autorităţile publice locale să pună la dispoziţie toate acele terenuri degradate care pot intra în acest program pentru a fi împădurite. Am avut discuţii cu organizaţii non-guvernamentale care vor să se alăture demersului nostru. Acelaşi lucru să-l facem şi pe finalul acestui an şi în ianuarie, pentru ca în martie să fim foarte bine pregătiţi. Asigur pe toţi cei interesaţi că Romsilva are şi va pune la dispoziţie materialul săditor, puieţii, pentru ca pentru tot ceea ce înseamnă suprafeţe în afara ariei pe care Romsilva o are în plan pentru împădurire, anul viitor, să putem să furnizăm acest material", a spus Alexe, la Digi24.



Ministrul de resort a menţionat, totodată, că, la momentul actual, există suprafeţe foarte mari de teren forestier care, conform Codului Silvic, în termen de doi ani de zile, ar fi trebuit ca pe aceste suprafeţe să se facă regenerări.



"Vom constitui perdele forestiere şi vă spun un lucru: în România, la momentul actual, sunt în continuare suprafeţe foarte mari de teren forestier pe care, conform Codului Silvic, în termen de doi ani de zile, ar fi trebuit să facem regenerare. Din păcate, sunt zone în care s-au făcut tăieri legale sau ilegale acum 4, 5, 6, 7 - 10 ani de zile şi nu s-a pus nimic în loc. Trebuie să înţelegem cu toţii că dacă exploatăm pădurea trebuie să punem şi ceva în loc, pentru ca şi generaţiile viitoare să beneficieze de această resursă. În momentul de faţă, Grupul de lucru, în urma solicitărilor primite de la autorităţile publice locale, va stabili care este numărul de arbori şi care sunt speciile ce vor fi plantate. Va trebui să avem nişte documentaţii făcute de colegii din cadrul Romsilva şi Direcţiei Silvice din minister pentru a putea planta copacii care sunt conformi cu zona respectivă", a subliniat oficialul.



În legătură cu statutul personalului silvic şi planurile ministerului de resort cu privire la stoparea tăierilor ilegale de lemn, Alexe a susţinut că se urmăreşte crearea de echipe din ce în ce mai numeroase pentru a proteja pădurea.



"Este regretabil că am ajuns, în ultimii ani, să avem atât de multe cazuri de violenţă asupra personalului silvic şi vreau să cred că, odată cu implementarea noului statut al personalului silvic şi dotarea acestora, presiunea hoţilor sau a grupurilor care acţionează în vederea tăierilor ilegale de pădure, se va reduce drastic. Ar trebui ca toate instituţiile statului să aibă un plan comun de acţiune. Angajaţii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu angajaţi ai structurilor din cadrul Ministerului de Interne ar avea cât mai mute controale. Avem o colaborarea foarte bună cu Jandarmeria şi sperăm să avem echipe din ce în ce mai numeroase pentru a face patrule comune. Evident că şi justiţia ar trebui să fie mai dură cu toţi aceştia care astăzi fură din pădurile României şi agresează pădurarii, pentru că doar aşa s-ar putea să descurajăm acest flagel al agresiunilor asupra personalului silvic, care nu face altceva decât să protejeze această resursă, aurul verde al României. Suntem foarte hotărâţi să reglementăm normativ, să dotăm din punct de vedere logistic capacităţile de control ale ministerului pentru a avea un serviciu de protecţie şi pază mult mai bun al acestor păduri", a afirmat Costel Alexe.



Acesta a adăugat că "nu există aproape săptămână să nu avem agresiuni", dar şi că, odată cu operaţionalizarea SUMAL, a hărţilor satelitare şi consolidarea atribuţiilor instituţiilor de control, intervenţiile hoţilor de lemne în pădurile României să poată fi limitate drastic.



"Am avut discuţii cu colegii din cadrul Direcţiei de Păduri din minister, cu cei de la Gărzile Forestiere, astfel încât la început de ianuarie să vedem tot ceea ce trebuie să modificăm în Codul silvic, pentru ca direcţiile silvice, gărzile forestiere să aibă atribuţii de control mult mai bune şi, evident, să creştem şi sancţiunile pentru a descuraja tot ceea ce se întâmplă astăzi în pădure. În momentul de faţă, nu există aproape săptămână să nu avem agresiuni, cazuri în care personalul silvic surprinde sub o formă sau alta ilegalităţi ce se petrec în pădurile României şi ne-am asumat prin această guvernare că vom stopa spre zero tăierile ilegale de lemn. Odată cu operaţionalizarea SUMAL, a hărţilor satelitare, a tot ceea ce înseamnă întărirea organului de control privind Gărzile Forestiere, să limităm drastic aceste intervenţii ale hoţilor de lemne în pădurile României", a precizat demnitarul. AGERPRES