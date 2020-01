Veşti excelente pentru bucureşteni: Mii de eco-vouchere pentru achiziţia unui autototurism nou

Consilierii municipali au adoptat miercuri proiectul privind acordarea a 5.000 de eco-vouchere în valoare de câte 9.000 de lei în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, destinat în special persoanelor cu domiciliu stabil în zona centrală a Capitalei.



Proiectul, introdus pe ordinea de zi suplimentară, a fost adoptat cu 32 de voturi favorabile, 6 abţineri şi 7 împotrivă.



Într-o declaraţie susţinută în debutul şedinţei, primarul general, Gabriela Firea, a precizat că măsura se adresează persoanelor care au în proprietate maşini intens poluante, în special celor care locuiesc în Zona de Acţiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), care cuprinde Piaţa Unirii, Piaţa Victoriei, Sala Palatului, Cotroceni.



"Toate aceste persoane care au domiciliul stabil în zona ZACA pot să acceseze aceste stimulente financiare în valoare de 9.000 de lei, pentru a-şi procura un autoturism personal prietenos cu mediul sau pentru a achiziţiona electrocasnice. În cazul în care vor fi mai puţine solicitări decât numărul de 5.000, celelalte stimulente vor fi acordate bucureştenilor care locuiesc în alte cartiere decât în zona centrală, unde prin proiectul 'Oxigen' instituim restricţii de acces şi de trafic pentru autoturismele intens poluante", a arătat primarul general.



Proiectul reprezintă etapa a II-a a "Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureştean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere". În ceea ce priveşte prima etapă a programului, Gabriela Firea a precizat că anul trecut au fost acordate peste 4.000 de vouchere din totalul de 5.000, diferenţa fiind reportată.



"În privinţa plăţilor, noi suntem un bun platnic, în măsura în care şi Guvernul îşi plăteşte cota din impozitul pe venit. Suntem în discuţii cu toţi furnizorii care au primit acele vouchere din partea populaţiei pentru maşini sau electrocasnice şi suntem în plată. Sunt plăţi eşalonate care se fac, în măsura în care şi noi încasăm bani de la Guvern", a spus ea.



Consilierul municipal USR Alexandru Gâdiuţă a propus amânarea dezbaterii proiectului, având în vedere că acesta a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară doar cu o zi înaintea şedinţei.



"Am primit foarte multe reacţii: unele pozitive, unele negative. Un astfel de proiect, cu impact bugetar destul de semnificativ, 10 milioane de euro, nu ar trebui să fie pus spre aprobare de pe o zi pe alta, fără o dezbatere şi fără o discuţie în prealabil", a spus el.



Cătălin Deaconescu (PNL) a reamintit că în iunie 2017 CGMB a votat pentru înfiinţarea a 78 de staţii pentru încărcarea autovehiculelor electrice şi a dorit să ştie câte dintre acestea au fost realizate.



Gabriela Firea a replicat că PMB se află de un an în procedură pentru achiziţia a 400 de staţii electrice. "Şapte sunt deja montate. 40 sunt în procedură de un an de zile. Pentru 200 a fost finalizat studiul de fezabilitate", a explicat ea.



Pentru implementarea programului se aprobă acordarea în perioada 2020 - 2021 a 5.000 de eco-vouchere în valoare de 9.000 de lei/eco-voucher. Acordarea unui singur eco-voucher se va face, la cerere, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat ce are norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2. Pentru acordarea eco-voucherului vor avea prioritate persoanele cu domiciliul stabil în perimetrul ZACA ce deţin în proprietate un autovehicul intens poluator înmatriculat şi înregistrat la acelaşi domiciliu cu cel al proprietarului.



Eco-voucherele vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de autoturisme noi cu norma de poluare care să asigure un nivel redus de emisii - Euro 6, non-diesel, electrice sau hibride, alte mijloace alternative de locomoţie noi, non-diesel sau electrice, obiecte electrocasnice cu clasa energetică superioară (aparate frigorifice, maşini de spălat rufe/vase, uscător de rufe, aparate de aer condiţionat, plite electrice, cuptoare electrice, aspiratoare) sau electronice (televizoare, DVD player, Blue-Ray player, staţii de lucru, monitoare pentru staţii de lucru, laptop, tablete, imprimante laser/inkjet). AGERPRES