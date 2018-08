Veşti excelente pentru bucureşteni! PMB va finanţa realizarea a cinci after school în sectorul 5 şi a patru grădiniţe în sectorul 2

Consilierii municipali ai Capitalei au adoptat joi indicatorii tehnico-economici pentru construirea a cinci after school în sectorul 5 şi patru grădiniţe în sectorul 2.



Finanţarea investiţiilor, care totalizează 52,1 milioane lei, se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti.



Mai exact este vorba despre: after school (cinci clase) Şcoala gimnazială nr. 136, cu o valoare totală de 3,9 milioane lei (exclusiv TVA), after school (cinci clase) Şcoala gimnazială nr. 134, cu o valoare totală de 3,9 milioane lei (exclusiv TVA), after school (opt clase) Şcoala gimnazială nr. 103, cu o valoare totală de 4,9 milioane lei (exclusiv TVA), after school (cinci clase) Şcoala gimnazială nr. 127, cu o valoare totală de 3,3 milioane lei (exclusiv TVA), after school (opt clase) Liceul teoretic "Ion Barbu", cu o valoare totală de 4,8 milioane lei (exclusiv TVA).



Durata de proiectare şi execuţie pentru aceste obiective este de 14 luni.



Conform expunerilor de motive ataşate primelor patru proiecte, este vorba despre şcoli situate în cartierul Ferentari.



"Programul after school este considerat deosebit de important în rezolvarea unor probleme de ordin social şi educaţional, fiind considerat o modalitate de integrare a copiilor care provin din familii dezavantajate sau monoparentale şi care astfel au posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile şi de a preveni riscul de a se alătura unor grupuri care ar putea avea o influenţă negativă asupra comportamentului lor", prevede expunerea de motive.



Potrivit rapoartelor de specialitate, construcţiile vor cuprinde spaţii destinate studiului, spaţii pentru servirea mesei şi grupuri sanitare. Sălile de clasă vor fi dotate cu câte 30 de pupitre cu scaune, o catedră şi un dulap pentru material didactic, iar sălile de mese vor avea câte 15 mese şi 30 de scaune. Construcţiile vor fi amplasate în spaţiile libere din incinta unităţilor de învăţământ.



În ce priveşte sectorul 2, proiectele vizează: edificarea unei clădiri cu destinaţia grădiniţă cu patru grupe - str. Periş nr. 27 (valoarea totală 5,5 milioane lei exclusiv TVA), construirea unei grădiniţe cu opt grupe - str. Pescăruşului nr. 124 (10,7 milioane lei exclusiv TVA), construirea unei grădiniţe cu şapte grupe - str. Ştiucii nr. 54 (6,5 milioane lei exclusiv TVA), extinderea unei grădiniţe cu opt grupe - str. Sportului nr. 21 (8,6 milioane lei exclusiv TVA).



Durata estimată a execuţiilor este de 16 luni. AGERPRES