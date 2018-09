Veşti excelente pentru bucureşteni! Servicii gratuite de îngrijire paliativă pentru locuitorii din Sectorul 2 cu diagnostic oncologic

Peste 80 de locuitori din Sectorul 2 cu diagnostic oncologic vor beneficia de servicii gratuite de îngrijire paliativă la sediul Fundaţiei Hospice Casa Speranţei din Bucureşti, conform unui proiect care este parte dintr-un program de finanţare nerambursabilă acordată de Primăria Sectorului 2 pentru organizaţii şi asociaţii.



Mirela Nemţanu, director executiv la Hospice Casa Speranţei, a precizat cu prilejul unei conferinţe de presă că perioada de implementare a proiectului "Asigurarea accesului locuitorilor sectorului 2 la servicii specializate de paliaţie" este 20 august - 15 noiembrie. Ea a menţionat că până în prezent proiectul a avut 59 de beneficiari.



"Ne-am angajat să oferim 80 de consultaţii iniţiale de control şi tratament medical individualizat, iar până acum am oferit 85 de consultaţii individualizate; ne-am angajat să oferim 40 de sesiuni de consiliere psihologică individuală şi de grup atât pentru pacienţi, cât şi pentru familiile lor, iar până acum am obţinut aproape jumătate din acest indicator, respectiv 18 sesiuni; ne-am angajat să realizăm 40 de sesiuni de terapie prin arte combinate şi au fost atinse 37 şi 40 de sesiuni de suport social, iar colegii mei din departamentul social au atins deja un număr de 23 de sesiuni pentru aceşti beneficiari. O parte dintre indicatori deja au fost atinşi, ceilalţi sunt în curs a fi atinşi până la sfârşitul proiectului, iar motivul e foarte simplu - cererea pe paliaţie e extrem de mare, din păcate", a declarat Nemţanu.



Ea a spus că fundaţia oferă servicii gratuite şi în afara acestui proiect, însă numărul beneficiarilor este mult mai mic, având în vedere că este nevoie de fonduri. Nemţanu a adăugat că, până în prezent, pe an fost circa 200 de pacienţi din fiecare sector.



"La ora actuală avem o reţea formată din mai multe unităţi, avem două unităţi proprii - unitatea de la Braşov şi aceasta (...), avem patru oraşe în care intervenim - Braşov, Zărneşti, Făgăraş, Bucureşti şi acum suntem preocupaţi de un nou proiect - deschiderea unui nou centru lângă Bucureşti, la Adunaţii Copăceni, care va fi dedicat copiilor. La ora actuală, capacitatea noastră anuală este de aproximativ 4.000 de pacienţi, împreună cu familiilor lor înseamnă undeva la 10.000 de persoane pe care sperăm să reuşim să le ajutăm", a afirmat Nemţanu.



Ea a menţionat că valoarea finanţării din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru acest proiect a fost de 36.600 de lei, reprezentând 86% din costurile pe care le-a presupus această iniţiativă, restul reprezentând contribuţie proprie.



Primarul Sectorului 2, Toader Mugur Mihai, a spus că prin aceste tipuri de servicii paliative pacienţii sunt sprijiniţi din toate punctele de vedere - moral, social şi medical.



"Este un proiect care face parte dintr-un program de finanţare nerambursabilă pe care noi o acordăm pentru organizaţii şi asociaţii (...) încercăm o modalitate de a colabora şi instituţional (cu Hospice Casa Speranţei -n.r.), prin direcţia noastră de protecţie socială, pentru a asigura astfel de servicii paliative pentru persoanele pe care le avem în evidenţă", a explicat edilul.



Şi Dan Cristian Popescu, viceprimar al Sectorului 2, şi-a exprimat dorinţa de a coopera cu Hospice Casa Speranţei şi pe viitor. "Sperăm ca această primă colaborare să nu fie ultima (...) La nivelul DGASPC studiem posibilitatea de a avea un parteneriat în mod direct cu dumneavoastră", le-a spus Popescu reprezentanţilor Hospice Casa Speranţei. AGERPRES