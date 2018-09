Veşti excelente pentru cei care doresc să adopte copii

Guvernul a aprobat în şedinţa de joi modificări şi completări la Legea adopţiilor, între noile prevederi regăsindu-se şi cea potrivit căreia durata de valabilitate a atestatului de persoană sau familie aptă să adopte se majorează de la 2 la 5 ani, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu.



"În şedinţa de Guvern de astăzi au fost adoptate modificări şi completări la Legea adopţiilor. (...) Documentul introduce prevederi care să asigure celeritate în dobândirea şi menţinerea statutului de copil adoptabil, să flexibilizeze procedura de evaluare a adoptatorilor şi etapa de monitorizare postadopţie şi să debirocratizeze şi să simplifice unele dintre proceduri", a declarat Nelu Barbu, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



El a explicat că noua formă a legii elimină din procedură identificarea rudelor de până la gradul al IV-lea în cazurile în care planul individualizat de protecţie a copilului are ca finalitate adopţia, măsura având ca scop simplificarea demersurilor din această etapă a procesului de adopţie.



"De asemenea, pentru a veni în sprijinul persoanelor sau familiilor care doresc să adopte, documentul majorează durata de valabilitate a atestatului de persoană sau familie aptă să adopte de la 2 la 5 ani. Deci, atestatul de persoană aptă să adopte este valabil 5 ani, potrivit acestor modificări", a declarat Barbu.



El a adăugat că în noua lege sunt introduse şi noi stimulente financiare care să susţină decizia unei familii de a adopta.



"Şi anume, o indemnizaţie lunară raportată la Indicatorul Social de Referinţă în cuantum de 1,20 Indicator Social de Referinţă, respectiv 600 de lei pentru fiecare adoptat care are între 3 şi 6 ani, ori este încadrat în grad de handicap uşor sau mediu sau face parte dintr-un grup de doi fraţi adoptabili împreună. Aşadar, 600 de lei pentru copilul adoptat între 3 şi 6 ani sau are un grad de handicap uşor sau mediu sau face parte dintr-un grup de doi fraţi adoptabili împreună. De asemenea, indemnizaţia lunară majorată cu 50%, respectiv 900 de lei, pentru fiecare copil adoptat care a împlinit 7 ani sau este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat cu HIV sau bolnav SIDA, ori face dintr-un grup de cel puţin trei fraţi adoptabili împreună", a declarat Barbu.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că prin noua lege se stabileşte şi că adoptatorul sau familia adoptatoare "beneficiază pentru fiecare copil adoptat de o sumă fixă de 1.500 de lei pe an pentru asigurarea unor servicii de recuperare sau reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură".

"Pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului şi familiei adoptatoare pe durata participării la procedura de potrivire practică cu un copil din alt judeţ se acordă o sumă de 200 de lei pe zi de persoană pentru o perioadă de maximum 10 zile", a mai declarat Barbu. AGERPRES