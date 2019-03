Vicepremierul Daniel Suciu: Codul administrativ va fi aprobat prin ordonanţă de urgenţă

Vicepremierul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a afirmat, vineri, la Craiova, în cadrul unei întâlniri cu primarii din Dolj organizate la sediul Consiliului Judeţean, că în perioada următoare Codul administrativ va fi aprobat prin ordonanţă de urgenţă.



Suciu i-a întrebat pe primarii prezenţi ce părere au despre cum a gândit PSD Codul administrativ şi a precizat că Guvernul va da ordonanţă de urgenţă pentru că nu mai poate miza pe buna credinţă a altor partide sau a şefului statului.



"Am stat un an şi vreo două luni în Parlament, am fost liderul de grup al deputaţilor PSD şi am tot fost bătuţi pe umăr pe holurile Parlamentului de către liberali şi ni s-a spus cât de bun e Codul administrativ, cât de bine e că avem grijă de primari atunci când vor ieşi la pensie şi ne-au îndemnat să ne adunăm şi să-l votăm, că şi ei vor vota. Şi surpriză: la votul final - pauză. Şi nu a fost finalul că a fost pauză la vot din partea colegilor noştri de la PNL (ceilalţi nu prea votează, că nu au reprezentanţi în administraţia locală), dar au mers şi mai departe şi l-au atacat la CCR. A venit motivarea de la CCR şi eu vă spun aici direct că nu mai repetăm greşelile din trecut să stăm şi să mizăm pe buna credinţă a altor partide sau a preşedintelui şi vă spun că va rezolva Guvernul această problemă şi vom da OUG pe codul administrativ. Ca să ne înţelegem", a spus Daniel Suciu.



Vicepremierul Daniel Suciu a mai afirmat că respectul pentru primarii care s-au pus în slujba comunităţii trebuie să transpună în beneficiu la pensie.



"Domnilor primari, ceea ce ne-am angajat noi, cei de la PSD, şi de la această masă că facem pentru dvs. rămâne bătut în cuie. Văd suficient de mulţi oameni cu părul alb, oameni care s-au pus în slujba comunităţii şi-au fost de la moaşă comunală, pentru că absolut tot ce se întâmplă într-o comunitate, dvs.sunteţi de vină sau responsabili, dar când e vorba de respect, toţi se fac că plouă. Ceea ce a vorbit cu dvs. şi preşedintele şi Olguţa Vasilescu vizavi de respectul care trebuie să se transpună în beneficiu la pensie, să ştiţi că rămâne în picioare şi v-o spune ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Acest cod administrativ va trece prin OUG sau prin asumare dacă este cazul la nivel guvernamental, dar vom da acest lucru noi, de la Guvern", a mai afirmat ministrul Dezvoltării Regionale.



La rândul său, deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu a subliniat că s-a ajuns în situaţia în care Guvernul vrea să treacă codul administrativ prin OUG, pentru că este un "blocaj infernal" în Camera Deputaţilor unde majoritatea este destul de fragilă.



"La legea salarizării au fost doar 7 membru ai opoziţiei, care au votat această lege despre care ştiţi cât e de importantă pentru administraţia publică locală. Pe aceea am putut să o trecem mai repede, dar când am ajuns la legea pensiilor, a fost atacată la Curtea Constituţională, la codul administrativ, la fel. Ştiţi cât este de important este codul administrativ şi din acest motiv l-am şi rugat pe domnul ministru să întrebe în sală primarii dacă vor codul administrativ, inclusiv pe cei de la celelalte partide, pentru că este un blocaj uriaş din partea opoziţiei să ave avem acest cod administrativ şi eu zic că nu este în regulă, pentru că trebuie să aveţi simplificate toate procedurile. Trebuie să avem grijă şi de primarii din toată ţară, iar până acum nu am reuşit acest lucru, dar sper că domnul ministru prezent aici va da drumul la acest cod cât mai curând prin OUG", a spus Vasilescu.



Legea privind Codul administrativ a fost declarat neconstituţională în ansamblul său, de către Curtea Constituţională, în noiembrie 2018, pe motiv că a fost adoptată fără avizul Consiliului Economic şi Social, fiind încălcat şi principiul bicameralismului. AGERPRES