Victor Costache: Sistemul sanitar este pe roşu în toate sectoarele

Lucian Alecu

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a declarat vineri că subfinanţarea cronică a programelor de sănătate a dus la un sistem sanitar care este "pe roşu în toate sectoarele".



"Această subfinanţare cronică a programelor de sănătate şi a tot ce înseamnă medicina din România ne-a dus la situaţia în care suntem - un sistem sanitar care este pe roşu în toate sectoarele, rapoarte critice justificate din partea Comisiei Europene şi trebuie să ne trezim, să nu ne mai furăm căciula. Subfinanţând medicina vom rămâne şi vom bate pasul pe loc", a afirmat ministrul, la dezbaterea "Împreună pentru o experienţă mai bună a cuplului infertil în timpul tratamentului de reproducere asistată".



Victor Costache a spus că este mult mai mic decât în alte ţări costul mediu alocat în cadrul programului de fertilizare.



"Din discuţiile cu specialiştii costul corect este undeva în jur de 3.000 de euro, echivalentul a 3.000 de euro. La noi s-a finanţat undeva în jur de 6.000 de lei pentru cuplu. Serviciul trebuie finanţat integral. Aşa se practică. Din fericire, este un model de succes în România radioterapia în care un serviciu este finanţat integral. Aceste model de bună practică trebuie extins şi în alte sectoare, unul este fertilizarea in vitro şi tot ce înseamnă medicina de reproducere", a precizat el.



Potrivit acestuia, declinul demografic al ţării este "major, îngrijorător". "Avem o problemă reală de infertilitate a cuplurile şi trebuie să ieşim din această situaţie", a spus Costache.



El a susţinut şi necesitatea unui registru naţional în acest domeniu.



Întrebat dacă ia în calcul introducerea de noi proceduri pentru fertilizare ministrul a răspuns: "Evident, nu înţeleg de ce nu au fost introduse până acum. Astfel ne împingem tinerii noştri să plece, tinerele cupluri să îşi caute soluţii în străinătate, încurajăm un turism medical în sensul rău al cuvântului şi acest lucru trebuie să înceteze".



Ministrul a mai spus că noua comisie de specialitate se va întâlni săptămâna viitoare pentru a prezenta soluţii care ulterior vor fi adoptate "rapid". "Ştiţi foarte bine că din aprilie începe un nou contract cadru şi dacă am ratat această etapă, iar intrăm într-un an în care se perpetuează aceleaşi greşeli", a afirmat acesta.



Întrebat dacă va obţine suplimentarea fondurilor pentru programul de fertilizare in vitro, Victor Costache a menţionat că bugetul Sănătăţii poate susţine acest lucru, fiind o prioritate "de grad zero" a acestui Guvern să stopeze declinul demografic.

www.agerpres.ro