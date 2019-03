VIDEO Scene teribile într-o şcoală din Bucureşti. O învăţătoare s-a filmat în timp ce urlă la elevi

Imagini de groază, într-o şcoală din Bucureşti, acolo unde o învăţătoare s-a filmat singură în timp ce ţipă la copii. Imaginile postate pe Facebook au fost distribuite de sute de oameni, fiind publicate în urmă cu aproximativ o oră. Pe acestea se poate observa cum învăţătoarea se filmează în timp ce cântă cu elevii un cântec, iar apoi, în momentul în care aceştia se opresc, femeia se dezlănţuie. 'Ce faci mă te relaxezi? Ce faci David, te relaxezi? Termină-ţi copacul! De patru ori faci un copac. Nu poţi să şi cânţi? Pui inimi cu gura? Le-ai lipit şi prost', se aude femeia care strigă. Imaginile au stârnit indignarea părinţilor şi a tuturor celor care le-au vizualizat pe Facebook. Femeia care a făcut postarea pe reţeaua socială a explicat că totul s-a întâmplat în şcoala numărul 27 din Bucureşti, la clasa zero. "Fiul prietenei mele este in aceasta clasa si face pe el de frica...la propriu. Zilnic ii terorizeaza, ii sperie, ii umileste, le stirbeste increderea in ei. Ce ma sfatuiti sa fac? Cum sa imi ajut prietena?Ii este frica sa ii spuna orice pentru ca deja a luat-o in vizor si copilul are de suferit....Copilul traieste deja o drama, fiind adoptat si de curand a aflat ca are deficiente de vedere si vede doar alb/negru/gri. In fiecare zi, doamna ii aduna pe ceilalti copii in jurul lui si il umilesc pentru ca desenele lui sunt cele mai urate si il pune sa isi duca 'mizeriile' in locul pentru desene urate", a scris femeia pe Facebook.

OBSERVATOR TV

video: Facebook - Elena Negoita