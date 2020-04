VINEREA MARE. Ce nu ai voie sa faci in aceasta zi

Ingram Publishing/Getty Images/Ingram Publishing Kastoria, candles, Byzantine church, Greece Kastoria, candles, Byzantine church, Greece

In Vinerea Mare, crestinatatea se afla in doliu. In aceasta zi a fost rastignit Mantuitorul Iisus Hristos. Nu se oficiaza Sfanta Liturghie in nici o biserica crestina din lume, fiindca aceasta importanta slujba euharistica inseamna jertfa si nu pot fi aduse doua jertfe in aceeasi zi. Denia de vineri seara este deosebita de celelalte Denii. Se canta Prohodul si preotii poarta Sfantul Epitaf si, impreuna cu credinciosii, inconjoara biserica, ce simbolizeaza conducerea la mormant a Mantuitorului. In Vinerea Mare, batrani, tineri si copii, cu totii trec pe sub masa plina de flori, pe care se aseaza Sfantul Epitaf, Evanghelia si Crucea.

In Vinerea Mare nu se lucreaza si nu se coase pentru a nu se napusti grindina si trasnetul asupra casei. Este mare primejdie de boli, despre cei care sunt prinsi cosand in aceasta zi spunandu-se ca le vor aparea negresit negi pe maini.

Cine face vreun rău semenului său în această zi se spune că va fi pedepsit înzecit pentru fapta sa. În unele zone ale ţării se afumă cu tămâie pomii şi casele pentru a le feri de animale sălbatice, de trăsnete, boli şi dăunători. De asemenea, există tradiţia că dacă plouă va fi un an îmbelşugat, iar dacă nu, va fi mare sărăcie tot anul. Tot în această zi nu se mănâncă urzici, existând credinţa că Iisus a fost bătut cu un mănunchi de urzici.

Se spune că pe cei ce trec de trei ori pe sub Sfântul Aer nu-i doare capul, mijlocul şi şalele în cursul anului, iar dacă îşi şterg ochii cu marginea epitafului nu vor suferi de dureri de ochi.