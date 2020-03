Violeta Alexandru: Am simplificat procedura pentru accesul la șomajul tehnic. Banii, alocați în 15 zile

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat, vineri, că procedura privind accesul la șomajul tehnic fost simplificată. Ea spune că banii vor fi alocați de Executiv, în termen de 15 zile de la depunerea actelor la AJOFM. Solicitările pot fi trimise online.

„În ședința de Guvern de ieri (joi - n.red.) am adus câteva clarificări am simplificat procedura prin care companiile pot avea acces la resursele guvernamentale, care să le permită să acorde angajaților fondurile pentru șomaj tehnic. (...) Am simplificat procedura de acces la aceste fonduri în sensul în care pentru solicitările adresate de companiile a căror activitate a fost încheiată ca urmare a deciziile autorităților, respectiv pentru companiile a căror activitate este afectată de această epidemie total sau parțial, pe baza unei cereri, însoțită de o declarație simplă, la care se atașează lista angajaților pentru care s-a dispus deja măsura întreruperii temporare a activității, în sensul de intrare în șomaj tehnic se pot depune documentele la agențiile județene de ocupare a forțeid e muncă, astfel încât să poată beneficia de fondurile alocate de Guvern pentru aceste costuri”, a spus Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a mai spus că procedura a fost simplificată și în sensul reducerii termenului până la care se efectueaază plățile. Mai precis, imediat ce actele sunt depuse la agențiile județene forței de muncă, în maximum 15 zile, agențiile județene vor efectua plățile pentru anagajtori. Până acum, legea stabilea un termen de 30 de zile.

„Anagajatorii nu trebuie să avanseze de la ei plățile pentru șomaj tehnic. Plățile se vor face direct de către AJOFM, astfel încât angajatorii să dispună la începutul lunii aprilie de fonduri pentru acoperirea costurilor de șomaj tehnic. Al fel se va întâmpa și la începutul lunii mai, pentru perioada aferentă lunii aprilie”, a explicat Alexandru.

Conform sursei citate, prevederile privind șomajul tehnic se aplică și companiilor care nu funcționează în mediul neguvernamental.

„Pentru persoanele fizice, pentru PFA, procedura pe care Executivul a adoptat-o aseara, prevede ca, pe baza aceleiași proceduri și anume o declarație pe propria răspundere, să se depună solicitări la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, urmând ca, pe măsură ce aceste documente se primesc, să se efctueze plățile în cuantum de 75% din slariul brut pe țară pentru fiecare solicitare adresată”, a spus Violeta Alexandru.

Toate solicitările se pot depune online, a precizat ministrul

Mediafax