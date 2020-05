Viorel Cataramă are simptome de coronavirus, după ce a îmbrățișat un bolnav cu coronavirus din Bărbulești

sursă foto: captură antena 3

Viorel Cataramă a declarat la Antena 3 că starea sa s-a înrăutățit după ce a îmbrățișat un bolnav cu coronavirus din Bărbulești. „Am anumite simptome, sper să nu pățesc nimic. Următoarele trei-patru zile sunt decisive”, a declarat acesta.

Omul de afaceri Viorel Cataramă spune că a început să dezvolte simptomele specifice coronavirusului, dar că încă nu s-a testat.

„Am anumite simptome, sper să nu pățesc nimic. Mi-a crescut temperatura, am oarece apăsare în piept, am nasul înfundat. Nu am aceleași simptome ca acum două zile, îmi dau de gândit. Am ferma convingere că voi depăși, acest virus va intra în mine și va ieși așa cum a intrat. Sunt un bărbat sănătos.”, a spus Viorel Cataramă.

El a menționat că urmează să se testeze în două săptămâni, dar și că „următoarele trei, patru zile sunt decisive”.