Viorica Dăncilă a anunţat că s-au încheiat procedurile referitoare la modernizarea a 20 de avioane IAR 99

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat, luni, că s-au încheiat procedurile în ceea ce priveşte contractul între Ministerul Apărării Naţionale şi Avioane Craiova referitor la modernizarea a 20 de avioane IAR 99 aflate în dotarea Forţelor Aeriene Române la standardul "Super Şoim".



"În acest an, când se sărbătoresc trei decenii de la iniţierea proiectului IAR 99, un proiect de concepţie românească, vreau să dau o veste bună. S-au încheiat procedurile în ceea ce priveşte contractul între Ministerul Apărării Naţionale şi Avioane Craiova referitor la modernizarea a 20 de avioane IAR 99 aflate în dotarea Forţelor Aeriene Române la standardul 'Super Şoim'", a declarat Dăncilă în timpul unei vizite la Fabrica de Avioane din Craiova.



Potrivit şefei Guvernului, acesta este un obiectiv important pentru Avioane Craiova, iar negocierile încep chiar în această săptămână.



"Am vorbit cu ministrul Apărării Naţionale, am vorbit şi despre vânzarea motoarelor de aici, din Fabrica de Avioane Craiova. Şi legat de acest aspect vom avea veşti bune, şi anume referitoare la faptul că vor începe negocierile şi legate de acest punct", a mai afirmat Dăncilă. AGERPRES