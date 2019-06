Viorica Dăncilă, mesaj de Ziua învăţătorului: Are o misiune nobilă şi poartă cu sine o responsabilitate imensă

Învăţătorul are o misiune nobilă şi poartă cu sine o responsabilitate imensă prin contribuţia în dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor fiecărui copil, a declarat miercuri premierul Viorica Dăncilă, într-un mesaj transmis de Ziua învăţătorului.



Şefa Guvernului a arătat că susţine cu toată convingerea educaţia ca domeniu prioritar, precum şi garantarea dreptului egal la educaţie al tuturor copiilor din România.



"Învăţătorul are o misiune nobilă şi poartă cu sine o responsabilitate imensă, prin contribuţia în dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor fiecărui copil. Prin dăruire şi vocaţie, învăţătorul lasă o parte din sine fiecărei generaţii pe care o primeşte la vârstă fragedă şi o îndrumă spre un moment-cheie al parcursului academic. O societate educată este echilibrată, empatică şi adaptată într-un mod firesc evoluţiei spre progres şi incluziune, cultivă coeziunea şi unitatea în jurul valorilor comune. Ca prim-ministru susţin cu toată convingerea educaţia ca domeniu prioritar pentru Guvern, precum şi garantarea dreptului egal la educaţie al tuturor copiilor din România. Am făcut paşi importanţi până acum pentru îmbunătăţirea condiţiilor din învăţământ, pentru a încuraja copiii din toate categoriile sociale să meargă la şcoală, dar şi pentru o salarizare mai bună a personalului din educaţie. Mai avem, în continuare, multe de făcut şi le vom face, cu toată determinarea şi cu responsabilitatea pe care o avem pentru generaţiile viitoare", a spus premierul, în mesajul său.



5 iunie - Ziua învăţătorului este şi ziua de naştere a celui considerat fondatorul primei şcoli româneşti la cel mai înalt nivel ştiinţific din Ţara Românească, Gheorghe Lazăr, "un vizionar al rolului educaţiei în consolidarea unei comunităţi şi, mai apoi, în unitatea unei naţiuni", se mai arată în mesaj.



"Recunoştinţa mea se îndreaptă astăzi către toţi învăţătorii din România, cei care prin vocaţie ne ajută să ne cunoaştem, să fim mai înţelepţi şi să vedem lumea în modurile minunate în care o văd şi cei de lângă noi. Dragi învăţători, vă mulţumesc pentru ceea ce faceţi azi şi pentru ceea ce societatea românească va fi mâine! Vă doresc să aveţi multe împliniri profesionale şi personale", a transmis Dăncilă. AGERPRES