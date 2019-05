Vizita Papei în România. Klaus Iohannis: România este un exemplu de conviețuire pașnică

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că Europa are nevoie în prezent de modele de convieţuire paşnică, de modele de dialog între majoritate şi minorităţi, de dialog între culturi, subliniind că România este un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte respectarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

"Într-o lume marcată de fenomene complexe, Europa are nevoie astăzi, poate mai mult decât oricând, de modele de convieţuire paşnică, de modele de dialog între majoritate şi minorităţi, de dialog între culturi, care să ofere repere pentru consolidarea toleranţei şi a respectului reciproc. România este un exemplu de bună practică, prin modul în care a asigurat şi asigură respectarea drepturilor persoanelor aparţinând celor 20 de minorităţi naţionale istorice de pe teritoriul său", a subliniat Iohannis, la întâlnirea Papei Francisc cu autorităţile statului, societatea civilă şi corpul diplomatic, care are loc la Palatul Cotroceni.

AGERPRES