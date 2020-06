Zeci de copaci tăiați într-o pădure din Vrancea

O femeie din Vrancea a făcut o filmare în care a surprins zeci de copaci tăiați în pădurile de la granița cu județul Covasna.

„Am ieşit azi după mugur de brad. Am fost în doua locaţii din Vrancea: în punctul Baboviciu, mai jos de graniţa cu Jud. Covasna şi în punctul Gălăciuc. Fosta Tabără Gălăciuc e declarată centru de carantină pentru izolarea persoanelor suspecte de SARS CoV 2, motiv pentru care nu am putut-o tranzita, aşa cum facem de obicei. Ne-am oprit în faţa porţii şi am vrut să mergem în locurile de ciuperci pe care le ştiam. Ce am văzut însă, a fost dezolant şi trist. Ce ironie ca în timpul unei boli respiratorii aşa grave, cum ni s-a spus, să faci, ca naţie, extirpare tocmai organului vital cu care respiră pământul între graniţele căruia te afli”, a scris Ligia Dumitraşcu pe Facebook.

Reacția Primăriei

Primarul comunei Tulnici a explicat că pădurea este o proprietate privată a comunităţii şi că tăierile de copaci sunt făcute în cadrul unei lucrări silvice autorizate.

„Nu avem nicio problemă, este o tăiere legală, este o lucrare silvică făcută în rezervaţia de pin. Noi avem 12.500 de hectare, pădurea este proprietatea Obştii de Moşneni Tulnici. Sunt 2.700 de membri în asociaţie, nu poate fura nimeni din pădure pentru că toţi membrii pot verifica. Doamna care a filmat a intrat pe o proprietate privată, dacă tot a intrat putea să filmeze şi fondul de regenerare, noi avem grijă de pădurile noastre”, a declarat primarul comunei Tulnici, Aurel Boţu.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili dacă tăierile au fost făcute legal sau nu.

