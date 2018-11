Zeci de mii de oameni, aşteptaţi la "Marşul Unirii" de 1 Decembrie, la Alba Iulia

Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi să participe de 1 Decembrie la Alba Iulia la un "Marş al Unirii", a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, preşedintele Acţiunii 2012, George Simion.



La acţiune vor participa şi tineri din Moldova, dar şi români din diasporă, a precizat activistul unionist.



"Am vorbit cu coordonatorul mişcării 'Diaspora Europeană', Mario Mocan, care va participa alături de români din diaspora la Alba Iulia. Ei se vor întâlni cu o seară înainte în Vama Borş şi vor veni în coloană către Alba Iulia, pentru a fi la 8 dimineaţa la gara din Alba Iulia (de unde se va pleca în marş către Cetate - n. r.)", a spus preşedintele Acţiunii 2012.



Potrivit acestuia, la acţiune sunt aşteptaţi să participe şi câteva mii de tineri din Republica Moldova, parte dintre aceştia urmând să fie cazaţi, prin intermediul primarilor, în satele din împrejurimile oraşului Alba Iulia.



"Apelul nostru este să îşi aducă fiecare steagul tricolor şi acesta să fie simbolul zilei de 1 Decembrie", a menţionat Simion.



El a adăugat că organizatorii nu îşi doresc ca evenimentul să fie unul politizat, ci unul care să transmită unitate.



"Să nu politizăm în vreun fel şi să lăsăm deoparte toate scandalurile şi certurile din societatea românească în această zi importantă pentru toţi românii. Indiferent de credinţele noastre, de apartenenţele unora sau altora la partidele politice, e important ca noi, poporul, să dăm un exemplu de unitate şi palma dată politicienilor să fie una simbolică, să arătăm că noi am fost în stare să facem ceva în Anul Centenarului. După aceea, avem restul de 364 de zile din an să ne războim cu clasa politică şi cu multe instituţii care nu îşi fac treaba", a punctat activistul unionist.



"Marşul Unirii" va debuta în jurul orei 08,00, în zona gării, urmând ca apoi să se plece pe un traseu de şase kilometri până în Piaţa Tricolorului. Potrivit organizatorilor, pe traseu "vor răsuna melodiile patriotice specifice şi drapele uriaşe tricolore de 100 de metri vor da culoare evenimentului". AGERPRES