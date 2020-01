Zeci de români din Miercurea Ciuc s-au prins în Hora Unirii

Zeci de români din Miercurea Ciuc s-au prins, vineri după-amiază, în Hora Unirii pe acordurile interpretate de fanfara Brigăzii 61 Vânători de Munte "General Virgil Bădulescu" din municipiu, evenimentul fiind cel care a încheiat seria de manifestări dedicate Unirii Principatelor Române.



Înainte de acest moment, în sala festivă a Consiliului Judeţean Harghita a avut loc un simpozion în care a fost evocată importanţa Unirii de la 1859.



"Acest mare eveniment a definit România pe care noi o ştim astăzi, momentul de acum 161 de ani, începutul României moderne pe care noi o cunoaştem. Este un moment de care trebuie să ne aducem aminte, pe care trebuie să-l şi simţim, chiar dacă avem obligaţia de a puncta acest moment an de an, nu trebuie să lipsească din inimile noastre şi simţirea care a fost în inimile celor care s-au prins de o parte şi de alta a Milcovului în această frumoasă Horă a Unirii. E bine să gândim că dacă nu ar fi fost oameni politici devotaţi în vremea respectivă, iubitori de patrie, de ţară, iubitori de unire între semeni, între români şi dacă nu ar fi fructificat şansele vremii la maximum, aşa cum e datoria noastră să fructificăm şansele vremii atunci când acestea ni se oferă, nu am fi avut astăzi această dezbatere aici", a arătat preotul Adin Ţifrea, de la Arhivele Naţionale, Serviciul Teritorial Harghita.



La rândul său, prefectul Harghitei, Ion Proca, care a prezidat pentru prima oară evenimentele dedicate Unirii Principatelor Române, a reamintit unul dintre motto-urile mandatului său, respectiv convieţuirea şi unitatea ca sărbătoare.



"E o ocazie foarte bună pentru a ne dovedi simţămintele de unitate, e un moment în care am avut bucuria să descopăr multe valenţe artistice puse în slujba acestui acestui eveniment minunat. Sigur că, fiind pentru prima data gaza evenimentelor de 24 ianuarie în această calitate (...), am emoţiile inerente şi în acelaşi timp speranţa că lucrurile se vor întâmpla aşa, în sensul unităţii dintre noi. Reamintesc unul dintre motto-urile pe care le-am pus în faţa mandatului meu, acela al convieţuirii şi al unităţii ca sărbătoare. Cred că aceste este drumul, să ne înţelegem, să găsim toate lucrurile care ne unesc, să ne bucurăm întotdeauna de ceea ce fac bine şi frumos şi ceilalţi şi împăcarea, până la urmă, e una dintre cele mai mari virtuţi", a declarat presei prefectul Harghitei.



De asemenea, în cadrul simpozionului, acesta a dat citire mesajului premierului Ludovic Orban cu prilejul zilei de 24 ianuarie.



Unirea Principatelor Române a fost marcată şi în zilele trecute în municipiul reşedinţă de judeţ, atât la sediul Instituţiei Prefectului, unde elevi ai şcolilor româneşti din Miercurea Ciuc au prezentat un program artistic, cât şi la Muzeul Oltului şi Mureşului Superior.



Manifestări de celebrare a zilei de 24 ianuarie au avut loc şi în alte localităţi din Harghita, în special în cele din nordul judeţului, unde românii sunt majoritari. www.agerpres.ro