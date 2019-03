Zina Dumitrescu a murit. Creatoarea de modă avea 82 de ani

În ultima perioadă, veştile că Zina Dumitrescu se simte din ce în ce mai rău păreau că nu se mai opresc. Astăzi, 28 martie, Spynews.ro anunţă în exclusivitate că Zina Dumitrescu s-a stins din viaţă.

Cătălin Botezatu, distrus de durere

Cătălin Botezatu este distrus de durere! Vestea că Zina Dumitrescu a murit l-a lăsat fără cuvinte. În direct la Antena Stars, cunoscutul designer a izbucnit în lacrimi şi cu greu şi-a adunat vorbele.

"Este o veste tristă, am aflat acum zece minute, mi s-a spus că nu a murit, că încă erau la spital, o resuscitau. Nu cred aşa ceva! A fost unul din oamenii care i-a făcut viaţa mai frumoasă (n.r. Ioan Casian). Poate că noi nu am fost tot timpul acolo, poate că am fost prea puţin, acum e destul de delicat, nu ştiu, iertaţi-mă, nu ştiu ce să vă mai spun", a spus Cătălin Botezatu.

Femeia fusese internată de fiul ei Cătălin, într-un azil de bătrâni, unde se plătea lunar 2.500 de lei pentru întreținerea ei. Apropiații designerului susțin că suferă de Alzheimer și acum s-ar afla într-un cămin de bătrâni din Județul Dâmbovița, departe de ochii presei.

Puțini știu povestea care se află în spatele omului de succes Zina Dumitrecu. Creatoarea de modă, pe numele ei real Zenobia Bogoș, s-a născut în anul 1936, în Județul Ismail, din Republica Moldova.

„Tatăl meu a fost comandat în garda regală. Pe vremea aceea ca să te poți mărita ca un ofițer trebuia să ai dotă, iar mama mea provine dintr-o familie de oameni foarte înstăriți din Huși. Mama m-a avut la o vârstă foarte fragedă, s-a măritat la 17 ani jumătate și m-a născut după un an de la căsătorie. După război a trebuit să ne refugiem în România, povestea Zina Dumitrecu în urmă cu un an, într-un interviu acordat pentru gazetamondena.ro.

Încă din liceu, Zina a lucrat ca model la Casa de Modă Venus, al cărui director avea să devină la vârsta de 30 de ani. În timp, designerul și câștigat renumele de „Mama Modei Românești. Numită și „mama Zina", creatoare de modă a lansat manechine care au devenit celebre perecum Romanița Ivan, Dana Săvuică, Melek Ament, Bianca Brad sau Jeanine.

Creatoarea de modă a avut trei soți. Prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl unicului ei fiu, Cătălin. Primul ei soț este actor și regizor la Teatru Național. Nu a rămas în relații prea bune cu el. Apoi, s-a măritat cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1. A rămas prietenă bună cu el, chiar și după despărțire. A mai fost căsătorită cu conferențiarul Costin Dumitrescu, care a decedat în anul 2009.

Frumuseţea îi este pusã pe seama bunicii din partea tatãlui, o contesã polonezã pe care a chemat-o tot Zenovia, numele real al creatoarei de modã, cãreia aceasta îi seamãnã foarte bine. Viaţa tumultoasã a purtat-o prin trei cãsnicii, de unde şi unul dintre cele mai mari regrete ale sale, despre care a vorbit în emisiunea prezentatã de Mirela Vaida la Antena 1: „Dacă e să regret ceva în viață, regret că am stat toată viața ca bou-n jug, măritată tot timpul. Am trecut fără să vreau, fără să divorțez , la următorul soț, dintr-o căsnicie în alta. Nu am apucat să stau și eu singură, să respir cum stau femeile în ziua de astăzi. Cu Costin Dumitrescu, cu profesorul, am fost căsătorită 26 de ani, din ’83”, mãrturiseşte mama Zina.

.Antena 3