Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, cu 251 de voturi "pentru" şi două abţineri, proiectul care instituie Ziua naţională a gastronomiei şi a vinului românesc în prima duminică a lunii octombrie.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a vinului românesc în prima duminică a lunii octombrie. Totodată, se prevede posibilitatea organizării de către autorităţile publice centrale, locale sau de alte instituţii ale statului, de către persoane fizice sau juridice de programe şi manifestări cu caracter social sau ştiinţific, în scopul de a aprecia şi promova obiceiurile şi produsele culinare tradiţionale. În acest sens, autorităţile centrale şi locale pot contribui la organizarea acţiunilor prin acordarea de sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în limita alocaţiilor bugetare aprobate.

De asemenea, proiectul stabileşte şi definiţia vinului românesc. "În sensul prezentei legi, prin vin românesc se înţelege vinul obţinut din struguri proveniţi în proporţie de 100% din România şi care are inscripţionat pe etichetă drapelul României", prevede textul adoptat.

Proiectul a fost semnat de 19 parlamentari de la PSD, printre care şi liderul social-democraţilor Liviu Dragnea.

Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

AGERPRES